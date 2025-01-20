СБУ уничтожает российскую "5 колонну" в Украине, подозрение Назарову – подтверждение, –эксперт

СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине. Подозрение очередному агенту влияния врага, пророссийскому пропагандисту Назарову – это подтверждает.

Об этом пишет политолог Александр Черненко, информирует 24 Канал.

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Эксперт подчеркивает, что карьера пророссийского блогера логично завершилась подозрением от СБУ.

Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в России. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно оправдывали вооруженную агрессию России, а также военные преступления оккупантов, в частности, даже ракетные удары россиян по нашим городам. Тезисы, которые вбрасывал на своем канале Назаров, далее подхватывали российские СМИ с рубрикой: "украинские блогеры прозрели и теперь за нас". Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила работу Назарова на россиян,

– акцентирует экс-нардеп.

Черненко считает, что каждый предатель и коллаборационист еще раз убедился, что независимо от статуса и связей, получит наказание.

"Это лишь вопрос времени, которое надо на сбор качественной доказательной базы. Ведь это очень кропотливая работа, с которой СБУ хорошо справляется – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы. Кто бы ты ни был – пророссийский ведущий-агитатор, нардеп или митрополит УПЦ МП – ко всем подход один. Здесь уже начинает действовать гарантия от Василия Малюка: все, кто агитируют за "русский мир" – сядут за решетку", – пишет политолог.

"СБУ собрала доказательства против Назарова-Диордицы и вручили ему подозрение до того, как российский агитатор что-то заподозрил и попытался сбежать за границу. Теперь ручной журналист Мураева и Медведчука имеет все шансы надолго сесть за решетку – Назарову светит 8 лет с конфискацией имущества", – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ вручила подозрение пророссийскому блогеру, экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову (настоящее имя Назар Диордица).