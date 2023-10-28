Эксперт: Царев – законная цель СБУ, он причастен к худшим преступлениям россиян

СБУ продолжает системную ликвидацию военных преступников и коллаборантов. Очередная законная цель спецслужбы – предатель Царев.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Царев – абсолютно законная цель СБУ по международным нормам права. Он причастен к худшим преступлениям россиян в Киевской области в феврале – марте 2022 года. Царев был одной из марионеток, которую Путин хотел использовать после захвата нашего государства. В 2014-м именно Царев помогал Кремлю разжигать войну на Донбассе, создавая фейковый "парламент Новороссии", – акцентирует эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что подобную работу СБУ поддерживает украинское общество. "Удачные спецоперации СБУ – одна из причин, почему уровень доверия к службе, согласно опросам, самый большой среди правоохранительных органов и рекордный за всю историю спецслужбы. Действия по ликвидации предателей и врагов Украины отмечает и западная пресса. По оценкам влиятельной The Washington Post, СБУ с начала войны осуществила десятки ликвидаций российских чиновников на оккупированных территориях, коллаборантов, офицеров по линии фронта и в тылу. Дугина, Татарский, Прилепин – это далеко не полный список громких операций, проведенных Службой. территории", – напоминает политолог.

"Царев в реанимации никак не определится или пора проходить по выписанному нашей спецслужбой билету на концерт Кобзона. Но умрет Царев в больнице или останется в инвалидной коляске, в данном случае не так важно. Главное, каждый желающий уничтожить Украину еще яснее понял, что за преступления против нашего государства обязательно будет наказание от СБУ", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним, ранее СМИ, со ссылкой на собственные источники, сообщили, что предатель Царев получил тяжелые ранения в результате спецоперации СБУ в оккупированном Крыму.