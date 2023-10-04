Эксперт о голосовании в ВР за запрет УПЦ МП: покажет, кто из нардепов заигрывает с ФСБ

Парламент обязан поддержать запрет УПЦ (МП), а именно голосование покажет, кто из народных депутатов до сих пор ориентируется на Москву и заигрывает с ФСБ.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Когда год назад СБУ начала проводить мероприятия в храмах УПЦ (МП) – это был прорыв, потому что государство не занималось этим вопросом более 30 лет. Результаты расследований действительно ошеломляют. 68 уголовных производств, в т.ч. против 16 архиереев. Объявлено 26 подозрений, вынесено 19 обвинительных приговоров. Представители УПЦ (МП) не только агитировали за "русский мир", но и собирали информацию для врага, были корректировщиками и наводчиками огня, выстраивали схемы для уклонявшихся и даже торговали оружием",

– акцентирует эксперт.

Голобуцкий подчеркивает, что социологические опросы демонстрируют, что общество восприняло доказательства СБУ и выступает за запрет УПЦ (МП). "КМИС в последнем опросе зафиксировал рекордное количество выступающих за полный запрет УПЦ (МП) – 66%. 85% считают, что государство немедленно должно вмешаться в деятельность этого филиала РПЦ в Украине. То есть общество, в отличие от нардепов, полностью готово к запрету", – считает политолог.

"Отдельные народные избранники в частных разговорах признаются, что боятся голосовать за данное решение из-за предварительных связей с представителями УПЦ (МП), в частности одиозным Павлом Мерседесом. Мерседес, как известно, много лет угрожал анафемой всем своим врагам. Для отдельных нардепов слова этого одиозного пророссийского деятеля до сих пор имеют значение Автор выражения "Мерседес – не роскошь, а средство передвижения", который радовался захвату россиянами Херсона, рассказывал, что Украина провоцирует РФ и называл украинских военных "у**юдками" до сих пор является "духовным авторитетом" для отдельных избранников. Анафема от кремля имеет для них большее значение, чем мнение собственных избирателей", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что "наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают изменников от законного наказания".