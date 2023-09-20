Об этом пишет политолог Тарас Загородний. По его словам, большинство "бавовны" на оккупированных территориях – дело рук СБУ.

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СБУ разрушает не только военную инфраструктуру, но и "скрепы" россиян

Эксперт обращает внимание на ключевую "бавовну" от СБУ за последние месяцы. "Это и взорванный во второй раз Крымский мост. И удачные атаки морских дронов по кораблям Черноморского флота России. Это и уничтожение самого дорогого российского комплекса ПВО "Триумф" под Евпаторией (стоимость более 1,2 миллиарда долларов). И удар по аэродрому в российском Курске, где дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Все эти удары разрушают не только военную инфраструктуру, но и скрепы россиян", – подчеркивает политолог.

Глава СБУ Малыш обещает россиянам вместо бархатного сезона в Крыму – "сезон бавовны". Уверен, что он далек от завершения. Отмечу, что абсолютное большинство успешных операций на территориях занятых врагом – дело рук Службы,

– акцентирует эксперт.

"Для сделок в оккупированном Крыму СБУ наладила тесное сотрудничество с ВМС. Это положительное взаимодействие, которое дает эффективный результат", – резюмирует Загородний. Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что "любая "бавовна", которая случается с кораблями России или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом в отношении врага".