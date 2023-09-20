Про це пише політолог Тарас Загородній. За його словами, більшість "бавовни" на окупованих територіях – справа рук СБУ.

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СБУ руйнує не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян

Експерт звертає увагу на ключову "бавовну" від СБУ за останні місяці. "Це і підірваний удруге Кримський міст. І вдалі атаки морських дронів по кораблях Чорноморського флоту Росії. Це і знищення найдорожчого російського комплексу ППО "Тріумф" під Євпаторією (вартість понад 1,2 мільярда доларів). і удар по аеродрому у російському Курську, де дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Всі ці удари руйнують не тільки військову інфраструктуру, але і "скрєпи" росіян, – підкреслює політолог.

Голова СБУ Малюк обіцяє росіянам замість оксамитового сезону в Криму – "сезон бавовни". Певен, що він далекий від завершення. Відмічу, що абсолютна більшість успішних операцій на територіях зайнятих ворогом – справа рук Служби,

– акцентує експерт.

"Для операцій в окупованому Криму СБУ налагодила тісну співпрацю з ВМС. Це позитивна взаємодія, яка дає ефективний результат", – резюмує Загородній. Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк підкреслив, що "будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями Росії чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком щодо ворога".