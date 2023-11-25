Эксперт о новых подробностях спецоперации СБУ: сломали логистику врага

Подрывы Службой безопасности Украины Крымского моста значительно усложнили всю логистику врага, россияне все еще вынуждены перевозить боеприпасы и технику паромами.

Об этом пишет политолог, депутат 8 созыва Александр Черненко, анализируя документальный фильм о спецоперациях СБУ на Крымском мосту

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Черненко акцентирует, что боеприпасы сейчас невозможно перевозить ни грузовиками, ни железной дорогой.

Подрывы моста стали оплеухами Путину. Которые к тому же сломали всю логистику врага. И эта история не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Мост как военный логистический объект фактически уничтожен Службой,

– подчеркивает экснардеп.

"Главный акцент ленты – на атаке морскими дронами "Sea baby", которая состоялась в июле 2023 года. "Морской Малыш" – это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. Есть много успешных примеров ее применение, в частности, против кораблей Черноморского флота России, считает эксперт.



Политолог отмечает, что Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию на море и фактически вынуждена была отвести значительную часть кораблей Черноморского флота из оккупированной части Украины.

"Это один из результатов преобразований, которые провел Малюк, возглавив СБУ: уникальный пример, когда украинское оружие, разработанное и изготовленное в Украине, изменило ситуацию на боли боя", – резюмирует Черненко.



Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал в первой серии цикла документальных фильмов "СБУ. Спецоперации победы", что успешное использование морских дронов существенно изменило не только подход к военно-морским операциям, но и философию войны в целом.

"Это не только мои слова. Это мнение всех наших западных партнеров, военных моряков, руководителей спецслужб", – сказал Малюк.