Про це пише політолог, депутат 8 скликання Олександр Черненко, аналізуючи документальний фільм про спецоперації СБУ на Кримському мосту.

Зауважте У ніч підриву Кримського мосту могли атакувати флагман Чорноморського флоту: чому це не зробили

Черненко акцентує, що боєприпаси зараз неможливо перевозити ні вантажівками, ні залізницею.

Підриви мосту стали ляпасами Путіну. Які, до того ж, зламали всю логістику ворога. І це історія не про минуле, а про сьогоднішній день. Міст, як військовий логістичний об'єкт, фактично знищено Службою,

– підкреслює екснардеп.

"Головний акцент стрічки – на атаці морськими дронами "Sea baby", яка відбулася у липні 2023 року. "Морський Малюк" — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. Маємо багато успішних прикладів її застосування, зокрема, проти кораблів Чорноморського флоту Росії, – вважає експерт.



Політолог наголошує, що Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію на морі і фактично вимушена була відвести значну частину кораблів Чорноморського флоту з окупованої частини України.

"Це один з результатів тих перетворень, які провів Малюк, очоливши СБУ: унікальний приклад, коли українська зброя, розроблена і виготовлена в Україні, змінили ситуацію на болі бою", – резюмує Черненко.



Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів "СБУ. Спецоперації перемоги", що успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом.

"Це не тільки мої слова. Це думка усіх наших західних партнерів, військових моряків, очільників спецслужб", – сказав Малюк.