В Украине разгорелись дискуссии из-за запрета на публикацию сведений о последствиях вражеских ударов по инфраструктуре. Аналитик пояснил, что такой шаг является оправданной военной цензурой, а не ущемлением свободы слова.

В ходе обсуждения заявления народного депутата Ярослава Железняка о якобы ущемлении прав граждан эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире 24 Канала призвал четко разграничивать политику и меры безопасности. По его словам, в Украине нет ущемления прав СМИ или журналистов, а введенные ограничения призваны защитить гражданское население.

Почему ограничения были необходимы

Попов убежден, что публикация последствий вражеских атак напрямую вредит безопасности, ведь оккупанты активно используют открытые источники для корректировки последующих обстрелов. Эксперт считает подобные меры полностью оправданными во время полномасштабного вторжения.

Что касается того, ограничивается ли свобода слова, я считаю, что абсолютно нет, потому что здесь нужно проводить разграничение между тем, что такое свобода слова, и тем, что такое военная цензура. Политической цензуры в Украине нет. У нас нет репрессий против СМИ, у нас нет репрессий против журналистов. У нас есть эта свобода слова,

– подчеркнул эксперт.

Богдан Попов об ограничениях на публикацию информации о последствиях вражеских ударов: видео

Мировой опыт во время войны

Аналитик добавил, что мировой опыт доказывает необходимость жесткого контроля над информацией во время отражения военной агрессии. По его словам, запрет на обнародование мест попаданий следовало приравнять к разглашению перемещений военной техники еще значительно раньше.

Его следовало приравнять к публикации информации о передвижении военной техники еще раньше, потому что это важно для врага, врагу это помогает. И именно поэтому такие ограничения раньше пытались вводить точечно, а сейчас вводятся массово. На мой взгляд, это запоздало, это нужно было делать гораздо раньше,

– подчеркнул Богдан Попов.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ, которым в запретил освещать последствия ударов и по объектам инфраструктуры, сроки их восстановления и ход строительства защитных сооружений.