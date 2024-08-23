"Налог на посылки": эксперт призвал Марченко и Гетманцева взамен преодолевать "схемы" в бизнесе

Депутаты парламента могут с высокой вероятностью провалить законопроект Минфина, который предлагает внедрить так называемый "налог на посылки".

Такое мнение высказал экономический аналитик Алексей Кущ.

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"Начисление пошлины и НДС на посылку ценой от 1 доллара с AliExpress будет стоить огромных затрат на администрирование этих налогов? Технически это наверняка заблокирует саму систему из-за огромных задержек. С другой стороны, теряется всякий смысл повышения налогов для увеличения поступлений в бюджет. Ведь никаких дополнительных поступлений не будет – сбор и администрирование таких налогов будут стоить дороже, чем сама дополнительная сумма сборов", – написал эксперт.

Поэтому, по его словам, идея Минфина, которая нашла поддержку у главы парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева, станет уникальным рекордом: "За всю историю фискальных нововведений, это будут изменения в системе налогообложения с самыми высокими затратами на администрирование и самыми низкими результатами в виде собранных налогов", – говорит Кущ.

Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа также не видит смысла в "налоге на посылки" и говорит, что инициатива не наберет достаточной поддержки депутатов. Похожего мнения придерживается Ярослав Железняк: по его мнению, в случае принятия "налога на посылки" произойдет коллапс таможни, и после этого парламент будет впопыхах отменять его. Бывший глава таможни Макс Нефедов назвал "смешной" и технически невыполнимой идею о "налоге на посылки", которая в раде нашла поддержку только у Гетманцева.

Алексей Кущ иронизирует, что "налог на посылки" напоминает попытку "стричь свинью – визга много, а шерсти мало".

Впрочем, эксперт говорит и о тяжелых социальных последствиях "налога на посылки". Ведь во время войны в условиях ухудшения торговой логистики и остановки части отечественных предприятий, отправления из-за рубежа стали для украинцев единственным источником получения самого необходимого – от генераторов до аптечек. Украинцы выручают друг друга, пытаются как-то выживать, отправляя товары собственного производства, закупают за рубежом гуманитарную помощь, снаряжение и мелкий товар воинам на фронт, преодолевают энергетический кризис, заказывая зарядные устройства, павербанки, автономное освещение, наконец, ищут способы купить дешевые одежду и обувь.

Эксперт назвал "ложными" и "манипулятивными" утверждения министра финансов Марченко, который говорил, что 51,5 миллиона международных почтовых отправлений – это признак "серых" операций бизнеса.

Это пример очень однобокой арифметики. Потому что, во-первых, много пенсионеров пытаются экономить и заказывают более дешевые товары в интернете. Во-вторых, есть семьи с детьми, с больными людьми, многодетные и т.д., которые могут получать и 10 почтовых отправлений в месяц,

– заявляет Кущ.

Эксперт призвал главу Минфина и Гетманцева преодолевать "схематоз" в бизнесе, а не зажимать миллионы украинцев: "Министр подчеркивает, что государство в лицах министерств, ведомств, таможни и правоохранительных органов не способно проконтролировать работу "серого" бизнеса и, в конце концов, вытащить его из "тени". Поэтому, по мнению министра, нужно взяться за посылки простых украинцев. Какая-то слишком странная логика", – резюмирует Алексей Кущ.