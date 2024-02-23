Эксперт прогнозирует большую спецоперацию на Черном море: СБУ собирают на 35 дронов

Для второго подрыва Крымского Моста Службе Безопасности понадобилось 2 дрона Sea Baby, а сейчас объявлен большой национальный сбор на 35 морских дронов. Это свидетельствует о подготовке большой спецоперации СБУ на Черном море.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. По мнению эксперта, "Морський малюк" от СБУ – одна из лучших разработок этой войны по соотношению цена/качество.

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СБУ готовится к большой спецоперации в Черном море

"Простая арифметика. Среди пораженных целей "малышей" – 9 кораблей черноморского флота России, каждый из которых в десятки раз дороже морских дронов. А еще Крымский мост, который во второй раз был взорван именно благодаря двум "морським малюкам". Сегодня же стартовал большой сбор на 35 дронов! Как по мне – это один из самых эффективных донатов на сегодня, учитывая уже показанные результаты", – считает политолог.

"Морскі малюки" – это реально новое военно-техническое решение, которое способно изменить картину войны в пользу Украины. Напомню, что именно благодаря морским дронам Украина сняла зерновую блокаду. Россияне больше не хозяева на Черном море и вынуждены тратить много ресурсов на безопасность своих объектов. Это, соответственно, ослабляет другие важные направления фронта и играет в нашу пользу,

– подчеркивает Голобуцкий.

Эксперт считает, что большой сбор не случайно стартует в конце февраля. "Зимой было сложнее поражать объекты на Черном море, но уже фактически начался новый сезон "морского боя". Что останется от моста и от Черноморского флота России теперь зависит и от каждого из нас", – резюмирует политолог.

Напомним, что 22 февраля стартовал большой сбор на 35 морских дронов СБУ Sea Baby. Приобщиться к сбору можно здесь.