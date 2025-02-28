"Вынужденный шаг: знают, что их схватит СБУ", – эксперт о подрыве россиянами своих исполнителей

Служба безопасности Украины работает на опережение, задерживая исполнителей-смертников, которых "в темную" используют российские спецслужбы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт напоминает, что по статистике предыдущих месяцев, СБУ ловила 100% исполнителей российских терактов.

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"Становясь поджигателем военной техники или поджигателем ТЦК, исполнитель гарантированно оказывался за решеткой. Поэтому не так давно в России решили, что эффективнее будет взрывать "одноразовых агентов" "в темную" – без их согласия. Все равно их точно поймают", – считает политолог.

Загородний акцентирует, что во многих случаях СБУ спасает жизнь таким "самовзрывным" исполнителям, когда задерживает их до теракта. "Но главное в таких случаях, что остаются живыми наши военные. Сотрудники спецслужбы работают как часы, раз за разом переигрывая российские спецслужбы и действуя на опережение. Сегодня абсолютное большинство таких взрывов удается предупредить", – отмечает эксперт.

Такие ликвидации значительно усложняют для россиян вербовку новых агентов. Кроме того, хорошо показал себя чат-бот Службы, который заработал в середине декабря. Сюда уже поступило более 2,5 тысячи сообщений, которые позволили избежать многих преступлений. Надеюсь, даже до самых тупых дойдет, что вовремя обратиться через чат-бот лучше, чем быть дистанционно взорванным своими же кураторами,

– резюмирует Загородний.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Службой безопасности двух групп, которые готовили теракты в Днепре и в Киевской области. Цель – подрывы военных и ТЦК. В каждом из случаев исполнители верили, что смогут подложить взрывчатку и убежать. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.