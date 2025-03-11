Сохранили миллионы, избежали сбоя стратегических предприятий, – эксперт о задержании СБУ "топкрота"

Задержание "топкрота" из космического агентства – яркий пример того, как СБУ противодействует российским спецслужбам.

Как отметил политолог, экс-нардеп Александр Черненко благодаря тому, что СБУ вовремя обнаружила агента, сохранили сотни миллионов гривен и не допустили сбоя в работе стратегических предприятий.

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Эксперт акцентирует на том факте, что сегодня в Украине есть спецслужба, которая раз за разом опережает врага.

Это важное преимущество нашего государства. СБУ опережает россиян, как в действиях на вражеской территории и на фронте, так и разоблачая агентов врага в тылу. Иметь мощную спецслужбу во время войны – один из ключевых кирпичей обороноспособности страны,

– подчеркивает политолог.

Черненко считает, что если бы подчиненные Малюка не выявили "топкрота" на раннем этапе его деятельности, то это бы принесло убытки на сотни миллионов гривен.

"Украина могла потерять ключевое для нее сейчас производство оружия. Его важность именно сегодня невозможно определить никакими деньгами. Кроме того, в результате ударов могли погибнуть люди на этих производствах. Поэтому вред, который мог нанести этот чиновник, огромный. А так предатель, сам того не зная, поработал на благо Украины, дезинформируя врага", – пишет экс-нардеп.

"Определенный процент предателей был и всех странах, о чем свидетельствует история любой войны. Важно тех предателей, рискнувших пойти на сотрудничество с врагом, вовремя выявлять. Чтобы у других даже мысли не были смотреть в сторону России. И история "топкрота" из космического агентства – идеальный пример правильной работы нашей спецслужбы", – резюмирует Черненко.

Напомним ранее стало известно, что СБУ задержала "топкрота" в Государственном космическом агентстве. Агент имел секретную информацию об отечественных стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам.