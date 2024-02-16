Эксперт о задержании топ-менеджеров Дерипаски: СБУ сажает тех, кто работал на российский ВПК

СБУ активно выявляет и сажает тех, кто работает на российский ВПК. Об этом свидетельствует и последнее задержание топ-менеджеров российского олигарха Олега Дерипаски.

Так считает политолог Тарас Загородний, отмечает 24 Канал. Что эксперт пишет о задержании Службой двух топ-менеджеров "Глуховского карьера кварцитов" – далее в материале.

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Политолог прокомментировал задержание топ-менеджеров Дерипаски

"В 2012 году, несмотря на существующий запрет на продажу, его владельцем стал один из самых богатых российских олигархов – Олег Дерипаска. С того времени и до начала полномасштабного вторжения карьер поставлял в Россию крупные оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям ВПК для производства баллистических ракет, в частности "Искандеров". В 2022-м "Искандеры" полетели по Украине", – акцентирует политолог.

Загородний подчеркивает, что СБУ не первый раз разоблачает российский бизнес, который пытался работать в Украине и сажает тех, кто работал на российский ВПК. "Даже после 2014 года российский военные предприятия значительную часть сырья и деталей получал из Украины. Кроме Дерипаски, можно вспомнить и историю "Мотор-Сичи", чей директор Богуслаев поставлял двигатели для вертолетов в Россию в обход санкций. Теперь в Кремле впервые заявили о кризисе с двигателями для вертолетов. А Богуслаев, как и топ-менеджеры Дерипаски, находится за решеткой", – отмечает эксперт.

По мнению политолога, национализация Глуховского предприятия должна была быть проведена еще в 2014 году.

Однако карьер продолжал работать на страну-агрессора. В феврале 2023 года по представлению СБУ Малюка активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины. А теперь Служба сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров. Украина сейчас делает важную работу, которую нужно было провести сразу после оккупации Крыма,

– резюмирует Загородний.

Ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров".