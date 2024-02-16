Так вважає політолог Тарас Загородній, зазначає 24 Канал. Що експерт пише про затримання Службою двох топменеджерів "Глухівського кар'єру кварцитів" – далі в матеріалі.

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Політолог прокоментував затримання топменеджерів Дерипаски

"У 2012 році, попри існуючу заборону на продаж, його власником став один із найбагатших російських олігархів – Олег Дерипаска. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення кар’єр постачав до Росії великі оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам ВПК для виробництва балістичних ракет, зокрема "Іскандерів". У 2022-му "Іскандери" полетіли по Україні", – акцентує політолог.

Загородній підкреслює, що СБУ не перший раз викриває російський бізнес, який намагався працювати в Україні та саджає тих, хто працював на російський ВПК. "Навіть після 2014 року російський військові підприємства значну частину сировини і деталей отримував з України. Крім Дерипаски, можна згадати і історію "Мотор-Січі", чий директор Богуслаєв поставляв двигуни для вертольотів в Росію в обхід санкцій. Тепер в Кремлі вперше заявили про кризу з двигунами для вертольотів. А Богуслаєв, як і топменеджери Дерипаски, перебуває за ґратами", – наголошує експерт.

На думку політолога, націоналізація Глухівського підприємства мала бути проведена ще у 2014 році.

Однак кар'єр продовжував працювати на країну-агресора. У лютому 2023 року за поданням СБУ Малюка активи "Глухівського кар'єру кварцитів" було націоналізовано на користь України. А тепер Служба повідомила про підозру Дерипасці і затримала його українських топменеджерів. Україна зараз робить важливу роботу, яку потрібно було провести одразу після окупації Криму,

– резюмує Загородній.

Раніше стало відомо, що СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".