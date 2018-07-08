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Эксперт назвал период, когда ситуация на Донбассе существенно обострится

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Нельзя исключать, что кому-то в Украине выгодны провокация и определенная дестабилизация ситуации не только на Донбассе, но и в целом в Украине, – Бузаров
Нельзя исключать, что кому-то в Украине выгодны провокация и определенная дестабилизация ситуации не только на Донбассе, но и в целом в Украине, – Бузаров / Соцсети

Сейчас обострения на Донбассе не связаны с Чемпионатом мира, который принимает Россия, поскольку такой эскалацией, что происходит время от времени, Кремль поддерживает конфликт в Украине в полузамороженном состоянии. Что будет дальше, не только на оккупированной территории, спрогнозировать очень сложно. Однако перед президентскими выборами 2019 года на востоке, скорее всего, будет очень жарко

Такое мнение высказал политолог Андрей Бузаров, передает "Апостроф".

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Как подчеркивает специалист, нынешнее обострение на Донбассе не связано с Чемпионатом мира по футболу, который принимает Россия.

"В среднем раз в месяц, раз в полтора месяца происходит обострение на Донбассе, где, к сожалению, гибнут украинские военнослужащие, украинские мирные граждане. Такое обострение происходит исходя из того, что РФ видит необходимость в таком периодическом обострении для того, чтобы поддерживать конфликт в полузамороженном состоянии. Я думаю, для всех это очевидно и понятно. Проводить параллель между нынешней эскалацией на Донбассе и каким-то ЧМ, его началом или его завершением, думаю, не совсем правильно, поскольку это не глобальная эскалация, это не те боевые действия, которые мы видели в 2014 году", – убеждает он.

В то же время Бузаров заметил, что перед выборами можно ожидать чего угодно, причем не только от Кремля, но и от некоторых сил внутри Украины.

Но нельзя исключать, что после окончания ЧМ по футболу будет какое-то серьезное затишье (на мой взгляд, месяц-два), а дальше, ближе к президентским выборам в Украине в марте 2019 года, нельзя исключать ничего. Предсказать, какой ситуация будет на Донбассе, не только на неподконтрольной части, но и на подконтрольной части, очень сложно. Нельзя исключать, что кому-то в Украине выгодны провокация и определенная дестабилизация ситуации не только на Донбассе, но и в целом в Украине. Я сейчас не говорю только о России",
– подчеркивает политолог.

Также он предполагает, в Украине есть силы, которые хотели бы спровоцировать какие-то боевые действия.

"И я думаю, что такие силы могут создать проблему для всех украинцев. Надеюсь, что правоохранительные органы вовремя предупредят подобные провокации", – заключает эксперт.

Напомним, по словам заместителя директора днепровского филиала Национального института стратегических исследований Алексея Ижака, президент России Владимир Путин намерен постепенно подогревать ситуацию в Украине различными способами, не только с помощью Донбасса. Как отметил он, горячий период ожидается ближе к грядущим президентским выборам, которые запланированы на 2019 год.

Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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