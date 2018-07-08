Експерт назвав період, коли ситуація на Донбасі суттєво загостриться

Наразі загострення на Донбасі не пов'язаним з Чемпіонатом світу, який приймає Росії, оскільки такою ескалацією, що відбувається час від часу, Кремль підтримує конфлікт в Україні у напівзамороженому стані. Що буде далі, не лише на окупованій території, спрогнозувати дуже складно. Проте перед президентськими виборами 2019 року на Сході України, найімовірніше, буде дуже гаряче.

Таку думку виловив політолог Андрій Бузаров, передає "Апостроф".

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Як підкреслює фахівець, нинішнє загострення на Донбасі не є пов'язаним з Чемпіонатом світу з футболу, який приймає Росія.

"У середньому раз на місяць, раз на півтора місяця відбувається загострення на Донбасі, де, на жаль, гинуть українські військовослужбовці, українські мирні громадяни. Таке загострення відбувається виходячи з того, що РФ бачить необхідність в такому періодичному загостренні для того, щоб підтримувати конфлікт в напівзамороженому стані. Я думаю, для всіх це очевидно і зрозуміло. Проводити паралель між нинішньою ескалацією на Донбасі та якимось ЧС, його початком або його завершенням, думаю, не зовсім правильно, оскільки це не глобальна ескалація, це не ті бойові дії, які ми бачили в 2014 році", – переконує він.

Водночас Бузаров зауважив, що перед виборами можна очікувати чого завгодно, причім не тільки від Кремля, а й від деяких сил всередині України.

Але не можна виключати, що після закінчення ЧС з футболу буде якесь серйозне затишшя (на мій погляд, місяць-два), а далі, ближче до президентських виборів в Україні в березні 2019 року, не можна виключати нічого. Передбачити, якою ситуація буде на Донбасі, не тільки на непідконтрольній частини, але і на підконтрольній частині, дуже складно. Не можна виключати, що комусь в Україні є вигідною провокація та певна дестабілізація ситуації на лише на Донбасі, а й загалом в Україні. Я зараз не кажу тільки про Росію,

– підкреслює політолог.

Як припускає він, в Україні є сили, які б хотіли спровокувати якісь бойові дії.

"І я думаю, що такі сили можуть створити проблему для всіх українців. Сподіваюся, що правоохоронні органи вчасно попередять подібні провокації", – підсумовує експерт.

Нагадаємо, за словами заступника директора дніпровської філії Національного інституту стратегічних досліджень Олексія Їжака, президент Росії Володимир Путін має намір поступово підігрівати ситуацію в Україні різними способами, не лише за допомогою Донбасу. Як зауважив він, найгарячіший період очікується ближче до прийдешніх президентських виборів, які заплановано на 2019 рік.