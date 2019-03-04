Эксперт назвал причины, почему это не последний скандал в "Укроборонпроме"

Журналисты Bihus.Info рассекретили коррупционные схемы в "Укроборонпроме", главные фигуранты – Олег и Игорь Гладковские, Виталий Жуков и Павел Букин. Однако скандал в концерне ожидаемый.

Об этом в прямом эфире 24 канала сказал глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

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По его словам, проводились многочисленные экспертные круглые столы, заседания парламентских комитетов, где общественность пыталась донести высшему руководству государства, что структура концерна устроена так, что схемы будут повторяться ежегодно.

Во первых, потому, что сам концерн максимально закрыт, не подчиняется ни одной правительственной структуре. Все эти суммы, цифры и контракты известны только детям чиновников. Для всех остальных украинских производителей эта информация закрыта,

– заявил Глеб Каневский.

"Во-вторых, концерн полностью зависим от президента и его команды. Предприятие фактически ведет свою официальную деятельность, о которой они пишут в пресс-релизах. И также у них есть неофициальная – та, которую мы видим в журналистских расследованиях. Шансы, что при действующей власти расследование будет завершено – нулевые. Сейчас военная прокуратура ведет 700 производств по государственным предприятиям концерна "Укроборонпром", а приговоров по ним – ноль", – добавил эксперт.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают ее на его заводы.



В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.