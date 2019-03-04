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      Експерт назвав причини, чому це не останній скандал в "Укроборонпромі"

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      Журналісти Bihus.Info розсекретили корупційні схеми в "Укроборонпромі", головні фігуранти – Олег та Ігор Гладковські, Віталій Жуков та Павло Букін. Проте скандал у концерні є очікуваний.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

      Читайте також: Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

      За його словами, проводилися численні експертні круглі столи, засідання парламентських комітетів, де громадськість намагалася донести вищому керівництву держави, що структура концерну влаштована так, що схеми будуть повторюватися щороку.

      По перше, тому, що сам концерн максимально закритий, не підпорядковується жодній урядовій структурі. Всі ці суми, цифри й контракти відомі лише дітям чиновників. Для всіх інших українських виробників ця інформація закрита,
      – заявив Гліб Канєвський. 

      "По друге, концерн повністю залежний від президента та його команди. Підприємство фактично веде свою офіційну діяльність, про яку вони пишуть в прес-релізах. І також у них є неофіційна – ту, яку ми бачимо в журналістських розслідуваннях. Шанси, що при чинній владі розслідування буде завершене – нульові. Зараз військова прокуратура веде 700 проваджень по державних підприємствах концерну "Укроборонпромах", а вироках по них – нуль", – додав експерт.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"?На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

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      Теги: Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Петро Порошенко Корупція
      Джерело: 24 канал
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