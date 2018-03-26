Эксперт объяснил, почему Украина ранее не прекратила дипломатические отношения с Россией

Дескать, Украина не может не отреагировать на химическую атаку в британском Солсбери. Жертвами которой стали российский экс-разведчик Скрипаль и его дочь. В отечественном МИД обосновали: разглядели в дипломатах агентов российских спецслужб.

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"Приняли очень важное решение сегодня о выдворении 13-ти российских дипломатов из тех немногих, которые остались на территории Украины. Компетентные органы Украины определили их как людей, которые больше работают как агенты спецслужб РФ", – отметила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Разорвать дипломатические отношения с Россией Украина должна еще в начале вооруженной агрессии, об этом говорят эксперты. Потому оснований для этого более чем достаточно.

"Когда Украина в условиях вооруженной агрессии со стороны РФ не разрывает дипломатические отношения, не желает денонсировать большой договор, находится в других партнерских отношениях с РФ, таким образом, Украина только способствует и поощряет гибридную агрессию с РФ. Все остальные объяснения, что каким-то образом будут ограничиваться права украинских граждан, Украина не сможет должным образом защитить своих граждан – это все манипуляции", – убежден политолог Михаил Бесараб.

Одна из причин, почему же Украина ранее не прекратила дипломатические отношения с агрессором – коммерческая.

Именно политически коррумпированные соображения и помешали украинской власти принять принципиальные решения,

– заверил украинский дипломат Богдан Яременко.

"Это следствие последовательной неопределенной политики высшего военно-политического руководства Украины относительно государства-агрессора", – отметил Михаил Бесараб.

Выдворение шпионов, которые прикрывались дипломатической деятельностью, это хорошо, по словам главы профильного комитета ВР Анна Гопко.

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"Очень хорошо, что украинский парламент принял закон, где признал Россию государством агрессором, где четко вся юридическая ответственность ложится на РФ. Так же ВР приняла постановление и обращение к Кабмину – создать межведомственный орган, который подаст консолидированную претензию против РФ, учтёт все экономические убытки, чтобы позже требовать компенсации в международных судах", – прокомментировала Анна Гопко.

Почему однако полностью обрывать все дипломатические связи не стоит, по словам депутата – смотрите в сюжете.