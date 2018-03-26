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Експерт пояснив, чому Україна раніше не припинила дипломатичних стосунків з Росією

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З України видворяють 13 російських дипломатів. Про таке рішення повідомив Президент Петро Порошенко. Гарант зауважив, що Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. І це українці щодня відчувають в окупованому Криму та на Донбасі.

Бо, мовляв, Україна не може не відреагувати на хімічну атаку у британському Солсбері. Жертвами якої стали російський екс-розвідник Скрипаль та його донька. У вітчизняному МЗС обґрунтували: розгледіли в дипломатах агентів російських спецслужб.

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"Прийняли дуже важливе рішення сьогодні про видворення 13-ти російських дипломатів з тих небагатьох, що залишились на території України. Компетентні органи України визначили їх як людей, які більше працюють як агенти спецслужб РФ", – зазначила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Розірвати дипломатичні відносини з Росією Україна мала б ще на початку збройної агресії, про це кажуть експерти. Бо підстав для цього було більш, ніж достатньо.

"Коли Україна в умовах збройної агресії збоку РФ не розриває дипломатичні взаємини, не бажає денонсувати великий договір, перебуває в інших партнерських взаєминах з РФ, таким чином, Україна лише сприяє і заохочує гібридну агресію з РФ. Всі інші пояснення, що у якийсь спосіб будуть обмежуватись права українських громадян, Україна не зможе належним чином захистити своїх громадян – це все маніпуляції", – переконаний політолог Михайло Бесараб.

Одна з причин чому ж Україна раніше не припинила дипломатичних стосунків з агресором – комерційна.

Саме політично корумповані міркування і завадили українській владі прийняти принципові рішення,
– запевнив український дипломат Богдан Яременко.

"Це наслідок послідовної невизначеної політики вищого військово-політичного керівництва України щодо держави-агресора", – зазначив Михайло Бесараб.

Видворення шпигунів, які прикривалися дипломатичною діяльністю, це добре, за словами голови профільного комітету ВР Ганна Гопко.

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"Дуже добре, що український парламент ухвалив закон, де визнав Росію державою агресором, де чітко вся юридична відповідальність лягає на РФ. Так само ВР ухвалила постанову і звернення до Кабміну – створити міжвідомчий орган, де подати консолідовану претензію проти РФ, де врахувати всі економічні збитки, щоб пізніше вимагати компенсації у міжнародних судах", – прокоментувала Ганна Гопко.

Чому проте повністю обривати усі дипломатичні звязки не варто, за словами депутата – дивіться у сюжеті.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини Росії Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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