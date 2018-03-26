Порошенко анонсував нові санкції проти Росії і пояснив, чому тягнув з видворенням дипломатів

Президент України Петро Порошенко переконаний, що видворенням російських дипломатів зі США, Канади та низки країн ЄС Росії завдано потужного удару.

26 березня США оголосили про видворення з країни 60 російських дипломатів та закриття консульства у Сіетлі.

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Україна також оголосила, що висилає 13 працівників російських дипустанов у відповідь на гучну справу про отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

У відеозверненні, яке з’явилось на сайті глави держави ввечері понеділка, Порошенко згадав, що отруєння Скрипаля – "це було перше застосування хімічної зброї на території Європи за останні 70 років".

Така варварська поведінка Кремля у поєднанні з продовженням агресії та вбивств українців на Донбасі, окупації та порушенням прав людини в окупованому Криму, отруйною російською пропагандою і втручанням у виборчі процеси інших держав переповнили чашу терпіння усіх,

– наголосив Порошенко.

Він додав, що дії України щодо видворення російських дипломатів були чітко скоординовані.

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"Сьогодні російський агресор отримав потужну солідарну реакцію цивілізованого світу. Синхронно та скоординовано о 15:00 за брюссельським часом (16:00 за київським часом) Україна, США,Канада та 14 країн ЄС оголосили про своє рішення вислати зі своїх територій близько сотні російських розвідників під дипломатичним прикриттям. Російській агентурі в Європі та за Атлантикою було завдано потужного удару", – зазначив Президент.

На його переконання, видворення з України 13 російських "дипломатів" зміцнить безпеку та послабить зусилля "п’ятої колони" з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.

Порошенко пояснив, що дипломатичні стосунки з Росією де-факто були заморожені.

Давно нема послів і дипломатична присутність зведена майже до нуля, до того критичного мінімуму, який допомагає дбати про наших громадян-заручників на території Російської Федерації,

– уточнив глава держави.

Він також анонсував накладення нових санкцій на Росію.

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"Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції та нові обмеження", – сказав Петро Порошенко.

Дивіться відео звернення Петра Порошенка щодо видворення російських дипломатів з України: