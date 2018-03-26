20:52
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

У Росії залишаються українські консули: Геращенко пояснила навіщо

184 Читать новость на русском
Геращенко розповіла, що в РФ залишаться українські консули для допомоги політв'язням
Геращенко розповіла, що в РФ залишаться українські консули для допомоги політв'язням / Фото з відкритих джерел

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що українські консули залишаться у Російській Федерації для допомоги політв'язням.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Це ще не кінець: у Польщі прокоментували видворення російських дипломатів

Як відомо, сьогодні, 26 березня, Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Наші дипломатичні відносини з РФ зведені до мінімуму, послів давно немає. Висилка дипломатів матиме зворотню миттєву реакцію, з РФ вишлють в першу чергу наших нечисленних діючих дипломатів і консулів. Це ускладнить роботу тих кількох консулів, що залишаться, збільшить на них навантаження і ускладнить доступ до політв'язнів, розкиданих по тюрмам Сибіру і всієї РФ,
– розповіла вона.

Також Геращенко зазначила, що сьогодні обговорювалося питання доступу до українських політв'язнів, як працювати і підтримувати їх у нових реаліях.

"Я захоплююся нашими консулами в РФ і вважаю їх героями дипломатичного фронту. Бо знаю, як їм важко, пам'ятаю, як били наших консулів на суді Карп'юка і Клиха в Чечні, як знущалися над ними в Ростові", – додала політик.

За її словами, Україна будучи солідарною з британськими, європейськими, американськими партнерами прийняла політичне рішення вислати російських дипломатів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.

26 березня про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще 16 країн ЄС.

Теги: Новини Росії Видворення російських дипломатів Новини політики Новини України Україна – Росія Ірина Геращенко Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закордонні гроші та українці: що змінить закон про валюту
сьогодні, 19:01 Закордонні гроші та українці: що змінить закон про валюту
Яніна Ткачук 2793
Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
сьогодні, 18:00 Аграрні олігархи: вся правда про бізнес Петра Порошенка
Дмитро Гнап 1205
Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
сьогодні, 17:01 Просто так: Захарченко хоче зібрати зі звичайних людей сотні і тисячі рублів
Олексій Чибісов 1477
Пожежа в Кемерово у ТЦ
сьогодні, 16:08 Пожежа в Кемерово у ТЦ "Зимова вишня": причини, жертви та факти трагедії
2283
Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
сьогодні, 16:00 Авто на іноземних номерах в Україні: чому так сталося і хто проти дешевих машин
Тетяна Острікова 1504
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук