У Росії залишаються українські консули: Геращенко пояснила навіщо

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що українські консули залишаться у Російській Федерації для допомоги політв'язням.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Як відомо, сьогодні, 26 березня, Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Наші дипломатичні відносини з РФ зведені до мінімуму, послів давно немає. Висилка дипломатів матиме зворотню миттєву реакцію, з РФ вишлють в першу чергу наших нечисленних діючих дипломатів і консулів. Це ускладнить роботу тих кількох консулів, що залишаться, збільшить на них навантаження і ускладнить доступ до політв'язнів, розкиданих по тюрмам Сибіру і всієї РФ,

– розповіла вона.

Також Геращенко зазначила, що сьогодні обговорювалося питання доступу до українських політв'язнів, як працювати і підтримувати їх у нових реаліях.

"Я захоплююся нашими консулами в РФ і вважаю їх героями дипломатичного фронту. Бо знаю, як їм важко, пам'ятаю, як били наших консулів на суді Карп'юка і Клиха в Чечні, як знущалися над ними в Ростові", – додала політик.

За її словами, Україна будучи солідарною з британськими, європейськими, американськими партнерами прийняла політичне рішення вислати російських дипломатів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.



26 березня про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще 16 країн ЄС.