В России остаются украинские консулы: Геращенко объяснила для чего
Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские консулы останутся в Российской Федерации для помощи политзаключенным.
Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.
Читайте также: Это еще не конец: в Польше прокомментировали выдворение российских дипломатов
Как известно, сегодня, 26 марта, Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.
Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ,
– рассказала она.
Также Геращенко отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях.
"Я восхищаюсь нашими консулами в РФ и считаю их героями дипломатического фронта. Потому что знаю, как им трудно, помню, как били наших консулов на суде Карпюка и Клыха в Чечне, как издевались над ними в Ростове", – добавила политик .
По ее словам, Украина будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами приняла политическое решение выслать российских дипломатов.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений.
26 марта о решении выслать дипломатов РФ объявили еще 16 стран ЕС.