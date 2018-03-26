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В России остаются украинские консулы: Геращенко объяснила для чего

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Геращенко рассказала, что в РФ останутся украинские консулы для помощи политзаключенным
Геращенко рассказала, что в РФ останутся украинские консулы для помощи политзаключенным / Фото из открытых источников

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что украинские консулы останутся в Российской Федерации для помощи политзаключенным.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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Как известно, сегодня, 26 марта, Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ,
– рассказала она.

Также Геращенко отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях.

"Я восхищаюсь нашими консулами в РФ и считаю их героями дипломатического фронта. Потому что знаю, как им трудно, помню, как били наших консулов ​​на суде Карпюка и Клыха в Чечне, как издевались над ними в Ростове", – добавила политик .

По ее словам, Украина будучи солидарна с британскими, европейскими, американскими партнерами приняла политическое решение выслать российских дипломатов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений.

26 марта о решении выслать дипломатов РФ объявили еще 16 стран ЕС.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Высылка российских дипломатов Украина – Россия Украинцы в плену РФ Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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