Порошенко анонсировал новые санкции против России и объяснил, почему тянул с высылкой дипломатов

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что выдворением российских дипломатов из США, Канады и ряда стран ЕС России нанесен мощный удар.

26 марта США объявили о выдворении из страны 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле.

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Украина также объявила, что высылает 13 работников российских дипучреждений в ответ на громкое дело об отравлении в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

В видеообращении, которое появилось на сайте главы государства вечером понедельника, Порошенко вспомнил, что отравления Скрипаля – "это было первое применение химического оружия на территории Европы за последние 70 лет".

Такое варварское поведение Кремля в сочетании с продолжением агрессии и убийств украинцев в Донбассе, оккупацией и нарушением прав человека в оккупированном Крыму, ядовитой российской пропагандой и вмешательством в избирательные процессы других государств переполнили чашу терпения всех,

– подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что действия Украины о выдворении российских дипломатов были четко скоординированы.

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Сегодня российский агрессор получил мощную солидарную реакцию цивилизованного мира. Синхронно и скоординировано в 15:00 по брюссельскому времени (16:00 по киевскому времени) Украина, США, Канада и 14 стран ЕС объявили о своем решении выслать со своих территорий около сотни российских разведчиков под дипломатическим прикрытием. Российской агентуре в Европе и за Атлантикой был нанесен мощный удар", – отметил президент.

По его убеждению, выдворение из Украины 13 российских "дипломатов" укрепит безопасность и ослабит усилия "пятой колонны" по дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Порошенко объяснил, что дипломатические отношения с Россией де-факто были заморожены.

Давно нет послов и дипломатическое присутствие сведено почти к нулю, к тому критическому минимуму, который помогает заботиться о наших гражданах-заложниках на территории Российской Федерации,

– уточнил глава государства.

Он также анонсировал введения новых санкций по отношению к России.

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"Мы продолжаем координировать усилия с западными союзниками и партнерами по дальнейшему усилению давления на российского агрессора. Впереди новые санкции и новые ограничения", – сказал Петр Порошенко.



Смотрите видео обращения Петра Порошенко о выдворении российских дипломатов из Украины: