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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт предрекает "Газпрому" нерадужное будущее после разрыва контракта с "Нафтогазом"

2308 Читати новину українською
"Газпром" ожидают штрафы и судебные иски, – эксперт / Соцсети

Разорвав контракты с "Нафтогазом", российский "Газпром" нарушает все свои обязательства, в том числе и перед европейскими партнерами, поскольку туда не сможет поставлять газ без Украины.

Такое мнение высказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин, передает "Обозреватель".

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По его словам, разорвав контракт с Украиной, "Газпром" нарушает свои обязательства по сделкам, поэтому арбитраж может присудить "Нафтогазу" материальную компенсацию.

В то же время специалист добавляет, что таким образом компания не сможет выполнить свои обязательства перед рядом клиентов в Европе, поскольку туда газ не дойдет без украинского транзита.

Односторонний разрыв обоих соглашений без выполнения решения арбитража повлечет за собой: а) ущерб европейским клиентам "Газпрома"; б) суд по материальной компенсации пострадавшим сторонам ("Нафтогазу" и покупателям российского газа). Лишнее доказательство того, что главным риском для энергетической безопасности Европы остается непредсказуемое и некоммерческое поведение "Газпрома",
– подчеркивает он.

В связи с вышеизложенным Крутихин делает вывод, что на такие действия со стороны "Газпрома" Запад ответит судебными исками по невыполненным обязательствам и огромными штрафами.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом", однако впоследствии компания заверила, что, несмотря на это, в ближайшее время не собирается прекращать транзит газа через Украину.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Деньги Газпром Газовый конфликт Украина – Россия Нафтогаз Европа
Источник: 24 Канал
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