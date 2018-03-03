Експерт передрікає "Газпрому" нерайдужне майбутнє після розриву контракту з "Нафтогазом"

Розірвавши контракти з "Нафтогазом", російський "Газпром" порушує усі свої зобов'язання, у тому числі і перед європейськими партнерами, оскільки туди не зможе постачати газ без України.

Таку думку висловив партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін, передає "Обозреватель".

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За його словами, розірвавши контракт з Україною, "Газпром" порушує свої зобов'язання за угодами, відтак арбітраж може присудити "Нафтогазу" матеріальну компенсацію.

Водночас фахівець додає, що таким чином компанія не зможе виконати свої зобов'язання перед низкою клієнтів в Європі, оскільки туди газ не дійде без українського транзиту.

Односторонній розрив обох угод без виконання рішення арбітражу спричинить за собою: а) збиток європейським клієнтам "Газпрому"; б) суд з матеріальною компенсацією постраждалим сторонам ("Нафтогазу" та покупцям російського газу). Зайвий доказ того, що головним ризиком для енергетичної безпеки Європи залишається непередбачувана та некомерційна поведінка "Газпрому",

– підкреслює він.

У зв’язку із вищевикладеним Крутіхін робить висновок, що на такі дії з боку "Газпрому" Захід відповість судовими позовами щодо невиконаних зобов’язань і величезними штрафами.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.



2 березня "Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом", однак згодом компанія запевнила, що, попри це, найближчим часом не збирається припиняти транзит газу через Україну.