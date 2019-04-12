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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Эксперт проанализировал встречи кандидатов с мировыми лидерами

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      Президент Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас для Украины очень важна поддержка Европейского Союза.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт по международным вопросам Владимир Цыбулько.

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      У президента Порошенко была запланирована встреча с Ангелой Меркель, которая прошла на высоких этических тонах и с обменом комплиментами.

      Главное, что это публичная поддержка в момент, когда решается судьба нового главы государства. Важно, чтобы Украина как страна чувствовала себя уверенно среди партнеров. Об этой уверенности на встрече с Порошенко мы услышали,
      – отметил эксперт.

      меркель порошенко вибори
      Встреча Порошенко и Меркель

      "А встреча Порошенко с Макрона – это как двойная сверка часов. У него уже будет определенный багаж от разговора с Меркель. Также президент Франции будет с информацией после встречи с Зеленским", – добавил Циблько.

      О встрече Макрона и Зеленского

      Владимир Цыбулько обратил внимание, что это организованная встреча с представителем нормандского формата, который является очень влиятельным и важным для Украины.

      Без нормандского формата не удалось бы остановить российскую агрессию, поэтому лидеры, очевидно, решили накануне выборов провести собеседование с господином Зеленским,
      – заявил эксперт.

      зеленський макрон
      Встреча Зеленского и Макрона

      "Но истерика, которую устроил Зеленский из Парижа, по телефону в студии "1+1", свидетельствует о том, что он паниковал перед встречей с президентом Макроном. Поскольку он не имеет опыта", – подытожил Цыбулько.

      Когда состоится второй тур выборов президента?
      Финальное голосование при президенте состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут избирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна объявить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.

      Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      вибори зеленський порошенко
      Результаты первого тура

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      Теги: Петр Порошенко Ангела Меркель Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 канал
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