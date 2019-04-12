Эксперт проанализировал встречи кандидатов с мировыми лидерами

Президент Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Сейчас для Украины очень важна поддержка Европейского Союза.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал эксперт по международным вопросам Владимир Цыбулько.

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У президента Порошенко была запланирована встреча с Ангелой Меркель, которая прошла на высоких этических тонах и с обменом комплиментами.

Главное, что это публичная поддержка в момент, когда решается судьба нового главы государства. Важно, чтобы Украина как страна чувствовала себя уверенно среди партнеров. Об этой уверенности на встрече с Порошенко мы услышали,

– отметил эксперт.



Встреча Порошенко и Меркель

"А встреча Порошенко с Макрона – это как двойная сверка часов. У него уже будет определенный багаж от разговора с Меркель. Также президент Франции будет с информацией после встречи с Зеленским", – добавил Циблько.

О встрече Макрона и Зеленского

Владимир Цыбулько обратил внимание, что это организованная встреча с представителем нормандского формата, который является очень влиятельным и важным для Украины.

Без нормандского формата не удалось бы остановить российскую агрессию, поэтому лидеры, очевидно, решили накануне выборов провести собеседование с господином Зеленским,

– заявил эксперт.



Встреча Зеленского и Макрона

"Но истерика, которую устроил Зеленский из Парижа, по телефону в студии "1+1", свидетельствует о том, что он паниковал перед встречей с президентом Макроном. Поскольку он не имеет опыта", – подытожил Цыбулько.

Когда состоится второй тур выборов президента?

Финальное голосование при президенте состоится 21 апреля, в воскресенье. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут избирать президента между Порошенко и Зеленским. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести традиционные дебаты. Имя нового президента Украины ЦИК должна объявить до 1 мая. Инаугурация президента состоится в июне.



Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).



Результаты первого тура