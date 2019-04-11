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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Какова цель встречи Зеленского и Порошенко с Макроном?

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      Макрон может стать арбитром между Зеленским и Порошенко?
      Макрон может стать арбитром между Зеленским и Порошенко? / Фото из открытых источников

      Президент Франции Макрон пытается сегодня быть лидером свободного мира. Его встреча с Зеленским и Порошенко – возможность для урегулирования политического спора в Украине.

      Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном в Париже – послепрезидентские договоренности. Макрон выступит арбитром. Главное, чтобы не было каких-то договоренностей, которые бы касались суверенитета Украины,
      – говорит Давидюк.

      Как отмечает эксперт, сомнительно, что перед переговорами с Макроном Порошенко или Зеленский будут бить друг друга "ножом в спину". Разве что, если это может переломить ход кампании.

      Каковы результаты первого тура выборов президента Украины? Центральная избирательная комиссия завершила обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитав 100% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

      Переговоры переговорами. Но штабы Зеленского и Порошенко не будут расслабляться до финального гонга. Борьба будет продолжаться даже после определения результатов – до инаугурации. Потому что существует вероятность проведения досрочных парламентских выборов в конце мая,
      – заметил Николай Давидюк.

      Что известно о встрече Макрона с Порошенко и Зеленским? Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча должна состояться 12 апреля в Париже. О визите Зеленского к Макрону заявил на брифинге спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев. Он сказал, что французы по дипломатическим каналам координировались в этом вопросе с украинской стороной.

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Эммануэль Макрон Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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