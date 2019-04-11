16:54
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Яка мета зустрічі Зеленського і Порошенка з Макроном?

      2510 Читать новость на русском
      Макрон може стати арбітром між Зеленським і Порошенком?
      Макрон може стати арбітром між Зеленським і Порошенком? / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Макрон намагається сьогодні бути лідером вільного світу. Його зустріч із Зеленським і Порошенком – можливість врегулювання політичної суперечки в Україні.

      Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Рейтинг кандидатів у президенти: соціологи оприлюднили нові результати

      Зустріч Зеленського і Порошенка з Макроном у Парижі – післяпрезидентські домовленості. Макрон виступить арбітром. Головне, щоб не було якихось домовленостей, які б стосувалися суверенітету України,
      – зауважує Давидюк.

      Як зазначає експерт, сумнівно, що перед переговорами з Макроном Порошенко чи Зеленський битимуть один одного "ножем у спину". Хіба якщо це може переламати хід кампанії.

      Які результати першого туру виборів президента України? Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Лідирує Володимир Зеленський із показником 30,24%. В Петра Порошенка – 15,95%. Явка склала 62,72% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

      Перемовини з Макроном – перемовинами. Але штаби Зеленського і Порошенка не розслаблюватимуться до фінального гонгу. Боротьба продовжуватиметься навіть після визначення результатів – до інаугурації. Тому що існує ймовірність проведення дострокових парламентських виборів наприкінці травня,
      – зауважив Микола Давидюк.

      Що відомо про зустріч Макрона з Порошенком і Зеленським? Кандидати у президенти України Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч має відбутися 12 квітня в Парижі.Про запланований візит Зеленського до Макрона заявив на брифінгу речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв. Він сказав, що французи по дипломатичних каналах координувалися у цьому питанні з українською стороною.

       

       

      blog_ava
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні
      36029
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Еммануель Макрон Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      сьогодні , 16:03 Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      Анастасія Кримова 1008
      Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      сьогодні , 16:01 Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      Станіслав Безушко 102
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      сьогодні , 15:21 Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      Наталя Боднар 3256
      Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      сьогодні , 15:06 Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      Артем Овдієнко 2350
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук