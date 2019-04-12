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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Експерт проаналізував зустрічі кандидатів зі світовими лідерами

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      Президент Петро Порошенко зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Зараз для України дуже важлива підтримка Європейського Союзу.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив експерт з міжнародних питань Володимир Цибулько.

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      У президента Порошенка була запланована зустріч із Ангелою Меркель, яка пройшла на високих етичних тонах та обміну компліментами.

      Головне, що це публічна підтримка в момент, коли вирішується доля нового керівника держави. Важливо, щоб Україна як країна відчувала себе впевнено серед партнерів. Про цю впевненість на зустрічі з Порошенком ми почули,
      – наголосив експерт.

      меркель порошенко вибори
      Зустріч Порошенка та Меркель

      "А зустріч Порошенка з Макроном – це як подвійне звірення годиників. У нього вже буде певний багаж від розмови з Меркель. Також президент Франції буде з інформацією після зустрічі з Зеленським", – додав Циблько.

      Про зустріч Макрона та Зеленського

      Володимир Цибулько звернув увагу, що це організована зустріч з представником нормандського формату, який є дуже впливовим і важливим для України.

      Без нормандського формату не вдалося б зупинити російську агресію, тому лідери очевидно вирішили напередодні виборів провести співбесіду з паном Зеленським,
      – заявив експерт.

      зеленський макрон
      Зустріч Зеленського та Макрона

      "Та істерика, яку влаштував Зеленський з Парижа, телефоном у студії "1+1", свідчить про те, що у нього була паніка перед зустріччю з президентом Макроном. Оскільки, він не має досвіду", – підсумував Цибулько.

      Коли другий тур виборів президента?Фінальне голосування за нового президента відбудеться 21 квітня, у неділю. Віддати свій голос можна буде з 8:00 до 20:00. У другому турі українці обиратимуть президента між Порошенком і Зеленським. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести традиційні дебати. Ім’я нового президента України ЦВК повинна оголосити до 1 травня. Інавгурація президента відбудеться у червні.

      Не забудьте взяти із собою на дільницю для голосування український паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      вибори зеленський порошенко
      Результати першого туру

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      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 канал
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