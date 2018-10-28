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      Эксперт рассказал, как благодаря упрощенной "прописке" могут происходить манипуляции на выборах

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      Депутаты предлагают максимально упростить регистрацию места жительства
      Депутаты предлагают максимально упростить регистрацию места жительства / Фото из открытых источников

      Упрощение регистрации места жительства для внутренне перемещенных лиц является нужным. Но могут появиться конфликтные ситуации во время внедрения закона. В будущем не исключены и манипуляции на выборах.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Более подробно в материале: "Покращення" процедуры прописки: реформа или нарушение прав человека?

      По его словам, законопроект о свободе передвижения и свободном выборе места жительства вызывает предостережение. Во-первых, положение о том, что не требуется согласие собственника жилья на регистрацию в его доме другого лица. Человек, говорит Вигиринский, может оказаться преступником, и к владельцу квартиры в один прекрасный день придут с обыском с соответствующим определением суда.

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      Во-вторых, согласно действующим законам малый предприниматель (ФОП) сейчас регистрируется по месту предпринимательской деятельности, а не месту проживания. А вот налоги ему направляют по месту регистрации. Как будет работать механизм налогообложения? Теоретически можно сменить место регистрации без ведома собственника и подать этот адрес в налоговую. И владельцу будут приходить все платежи, хотя на самом деле этот человек там не будет проживать. Плюс, с кого тогда снимать налоги фискалам? Очевидно, в таких случаях должно быть документальное подтверждение проживания по тому или иному адресу.

      Что касается возможных манипуляций на выборах, отмечает политолог, сложно сказать, как это может повлиять на результаты выборов. Этот закон должен быть синхронизирован с Госреестром избирателей и Демографическим реестром. Чтобы один и тот же человек не был в электронных реестрах несколько раз. Это все время. Все эти формы заполняют люди, возможны ошибки и неточности.

      Списки избирателей утверждаются заранее, и изменить место голосования можно сейчас за пять дней до выборов. Или в эту процедуру также потом внесут изменения? Если, к примеру, человек сменил место регистрации за день до выборов? Хотя вряд ли это приведет к массовым каруселям. Когда тысячи людей одновременно будут менять регистрацию места жительства. Впрочем, перевозка автобусов с избирателями не исключена. Возможно, что за неделю до выборов людей будут регистрировать в разных округах. Однако вряд ли это будет иметь массовый характер,
      – отметил Андрей Вигиринский.

      Надо, отмечает специалист, чтобы все было в электронном виде.

      "Однозначно, что даже в случае принятия этот закон не вступит в силу до президентских и парламентских выборов 2019 года. Соответственно, не повлияет на результаты. Закон вступает в полную силу в 2021 году. Открытый вопрос: каким образом Избирательный кодекс урегулирует функционирование реестра избирателей. Тогда можно понять влияние этого документа на следующий избирательный цикл, который состоится в 2024 году. До этого времени должны автоматизацию процесса довести до должного уровня", – констатировал политолог.

      Напомним, народными депутатами зарегистрирован законопроект № 9218 "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" и вносятся изменения в ряд законов. В частности в закон "О выборах президента Украины", "О местных выборах", "О государственном реестре избирателей", "О Едином демографическом реестре", "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Документом разграничиваются понятия места регистрации и места проживания.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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