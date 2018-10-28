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      Експерт розповів, як завдяки спрощеній "прописці" можуть відбуватися маніпуляції на виборах

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      Депутати пропонують максимально спростити реєстраіцію місця проживання
      Депутати пропонують максимально спростити реєстраіцію місця проживання / Фото з відкритих джерел

      Спрощення реєстрації місця проживання для внутрішньо переміщених осіб є потрібним. Але можуть з’явитися конфліктні ситуації під час впровадження закону. У майбутньому, не виключено й маніпуляції на виборах.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Більш детально в матеріалі: "Покращення" процедури прописки: реформа чи порушення прав людини?

      За його словами, законопроект про свободу пересування та вільний вибір місця проживання викликає пересторогу. По-перше, положення про те, що не потрібна згода власника житла на реєстрацію в його помешканні іншої особи. Людина, говорить Вігірінський, може виявитися злочинцем, і до власника квартири в один прекрасний день прийдуть з обшуком з відповідною ухвалою суду.

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      По-друге, згідно з чинними законами малий підприємець (ФОП) наразі реєструється за місцем підприємницької діяльності, а не місцем проживання. А от податки йому направляють за місцем реєстрації. Як працюватиме механізм оподаткування? Теоретично можна змінити місце реєстрації без відома власника та подати цю адресу в податкову. І власнику приходитимуть всі платежі, хоча насправді ця людина там не проживатиме. Плюс, з кого тоді знімати податки фіскалам? Вочевидь, у таких випадках повинне бути документальне підтвердження проживання за тією чи іншою адресою.

      Що стосується можливих маніпуляцій на виборах, зазначає політолог, складно сказати, як це може вплинути на результати виборів. Цей закон повинен бути синхронізований з Держреєстром виборців і Демографічним реєстром. Щоб одна і та сама людина не була в електронних реєстрах кілька разів. Це все час. Всі ці форми заповнюють люди, можливі помилки і неточності.

      Списків виборців затверджуються заздалегідь, і змінити місце голосування можна зараз за п’ять днів до виборів. Чи в цю процедуру також потім внесуть зміни? Якщо, приміром, людина змінила місце реєстрації за день до виборів? Хоча навряд чи це призведе до масових каруселей. Коли тисячі людей одночасно змінюватимуть реєстрацію місця проживання. Втім, перевезення автобусів з виборцями не виключено. Можливо, що за тиждень до виборів людей реєструватимуть у кількох різних округах. Однак навряд чи це матиме масовий характер,
      – зауважив Андрій Вігірінський.

      Треба, наголошує фахівець, щоб усе було в електронному вигляді.

      "Однозначно, що навіть у випадку ухвалення цей закон не вступить у дію до президентських і парламентських виборів 2019 року. Відповідно, не вплине на результати. Закон набирає повної чинності в 2021 році. Відкрите питання: яким чином Виборчий кодекс врегулює функціонування реєстру виборців. Тоді можна зрозуміти вплив цього документу на наступний виборчий цикл, який відбудеться в 2024 році. До цього часу повинні автоматизацію процесу довести до належного рівня", – констатував політолог.

      Нагадаємо, народними депутатами зареєстровано законопроект № 9218 "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та вносяться зміни до ряду законів. Зокрема до Закону "Про вибори Президента України", "Про місцеві вибори", "Про державний реєстр виборців", "Про Єдиний демографічний реєстр", "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Документом розмежовуються поняття місця реєстрації та місця проживання.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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