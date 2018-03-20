Эксперт рассказал, как будет действовать закон об оружии депутатов

Об оружии для депутатов Верховной Рады и для остальных украинцев в студии 24 Канала рассказал юрист Ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец.

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Для чего нужен отдельный закон, чтобы депутаты, как и все остальные люди, добросовестно относились к пистолетам.

Что такое наградное оружие, и кто имеет право его получать.

Насколько наше общество готово к свободному обращению оружия.