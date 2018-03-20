Експерт розповів як діятиме закон про зброю депутатів

Про зброю для депутатів Верховної Ради і для решти українців в студії 24 Каналу розповів юрист Асоціації власників зброї Віталій Коломієць.

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Для чого потрібен окремий закон, щоби депутати, як і всі інші люди сумлінно ставилися до пістолетів.

Що таке нагородна зброя, та хто має право її отримувати.

Наскільки наше суспільство готове до вільного обігу зброї.