Експерт розповів як діятиме закон про зброю депутатів
Про зброю для депутатів Верховної Ради і для решти українців в студії 24 Каналу розповів юрист Асоціації власників зброї Віталій Коломієць.
Також у випуску:
Для чого потрібен окремий закон, щоби депутати, як і всі інші люди сумлінно ставилися до пістолетів.
Що таке нагородна зброя, та хто має право її отримувати.
Наскільки наше суспільство готове до вільного обігу зброї.
Джерело: 24 Канал
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