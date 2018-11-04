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      Эксперт рассказал, когда в Украине исчезнет московский патриархат

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      Константинополь занял жесткую позицию в отношении Московского патриархата
      Константинополь занял жесткую позицию в отношении Московского патриархата / Фото из открытых источников

      Константинополь занял жесткую позицию по вопросу автокефалии Украинской единой поместной церкви. И демонстрирует, что готов за нашу территорию стоять до конца.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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      По словам эксперта, решение о Томосе об автокефалии Украинской православной церкви, что было принято на синоде Вселенского патриархата, означает, что Украина – каноническая территория Константинополя. И что акт о передаче Киевской метрополии РПЦ в 1686 году на самом деле был сделан под давлением. Это было самозахват Русской церковью Киевской метрополии, который затем в Москве пытались узаконить.

      Де-факто УПЦ МП действительно существует. Эта церковь была украинской и подчинялась Москве. После собора Вселенского патриархата все православные иерархи в Украине: УПЦ КП, УПЦ МП и УАПЦ - канонические. Всех пригласят на объединительный собор для создания Единой поместной церкви. Тот, кто не примет участие, по сути, теряет каноничность. Константинополь ставит Московский патриархат перед жестким выбором,
      - подчеркивает Александр Леонов.

      Поэтому, замечает политолог, в Константинополе будут внимательно следить за процессом организации объединительного собора. Именно Константинополь является канонической силой, которая дарит автокефалию. То есть матч состоится при любой погоде.

      Напомним, в интервью ВВС представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмиський Иов заявил, что Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине фактически не существует УПЦ Московского патриархата.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение продлить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь УПЦ МП РПЦ УПЦ КП
      Источник: 24 канал
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