Експерт розповів, коли в Україні зникне московський патріархат

Константинополь зайняв жорстку позицію з питання автокефалії Української єдиної помісної церкви. І демонструє, що готовий за нашу територію стояти до кінця.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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За словами експерта, рішення щодо Томосу про автокефалію Українській православній церкві, що було ухвалено на синоді Вселенського патріархату, означає, що Україна – канонічна територія Константинополя. І що акт про передачу Київської метрополії РПЦ у 1686 році насправді був зроблений під тиском. Це було самозахоплення Російською церквою Київської метрополії, яке потім у Москві намагалися узаконити.

Де-факто УПЦ МП дійсно не існує. Ця церква була українською та підпорядковувалася Москві. Після собору Вселенського патріархату всі православні ієрархи в Україні: УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ – канонічні. Всіх запросять на об’єднувальний собор для створення Єдиної помісної церкви. Той, хто не візьме участь, по суті, втрачає канонічність. Константинополь ставить Московський патріархат перед жорстким вибором,

– підкреслює Олександр Леонов.

Тому, зауважує політолог, в Константинополі уважно слідкуватимуть за процесом організації об’єднувального собору. Саме Константинополь є канонічною силою, яка дарує автокефалію. Тобто матч відбудеться за будь-якої погоди.

Нагадаємо, в інтерв'ю ВВС представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов заявив, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення продовити процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.