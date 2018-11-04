09:45
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Експерт розповів, коли в Україні зникне московський патріархат

      1807 Читать новость на русском
      Константинополь зайняв жорстку позицію щодо Московського патріархату
      Константинополь зайняв жорстку позицію щодо Московського патріархату / Фото з відкритих джерел

      Константинополь зайняв жорстку позицію з питання автокефалії Української єдиної помісної церкви. І демонструє, що готовий за нашу територію стояти до кінця.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

      Читайте також: Автокефалія для України: Путін відзначився новою заявою та погрозами

      За словами експерта, рішення щодо Томосу про автокефалію Українській православній церкві, що було ухвалено на синоді Вселенського патріархату, означає, що Україна – канонічна територія Константинополя. І що акт про передачу Київської метрополії РПЦ у 1686 році насправді був зроблений під тиском. Це було самозахоплення Російською церквою Київської метрополії, яке потім у Москві намагалися узаконити.

      Де-факто УПЦ МП дійсно не існує. Ця церква була українською та підпорядковувалася Москві. Після собору Вселенського патріархату всі православні ієрархи в Україні: УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ – канонічні. Всіх запросять на об’єднувальний собор для створення Єдиної помісної церкви. Той, хто не візьме участь, по суті, втрачає канонічність. Константинополь ставить Московський патріархат перед жорстким вибором,
      – підкреслює Олександр Леонов.

      Тому, зауважує політолог, в Константинополі уважно слідкуватимуть за процесом організації об’єднувального собору. Саме Константинополь є канонічною силою, яка дарує автокефалію. Тобто матч відбудеться за будь-якої погоди.

      Нагадаємо, в інтерв'ю ВВС представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов заявив, що Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення продовити процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ МП РПЦ УПЦ КП
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сьогодні , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      3 листопада , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук