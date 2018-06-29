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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперт рассказал, кто в следующем парламенте получит "золотую акцию"

234 Читати новину українською
Каким будет следующий парламент?
Каким будет следующий парламент? / Фото из открытых источников

В парламенте следующего созыва будет больше популистов, несмотря на то, что выборы пройдут по старой системе. Ведь в год до выборов вряд ли будет принят избирательный кодекс – это голосование заблокируют депутаты-мажоритарщики.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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По его словам, депутаты-мажоритарщики уже начали активную работу в округах. И учитывая нынешние рейтинги политических сил они не могут получить гарантий попадания в парламент по партийным спискам. Поэтому они, скорее всего, не проголосуют за избирательный кодекс и переход к открытым партийным спискам.

Следующему парламенту будет труднее создать правительство. В него попадет много партий, которые получат 5-10% голосов избирателей, и все они сочтут, что имеют так называемую "золотую акцию". На самом деле многое будет зависеть от мажоритарщиков. Именно настоящая "золотая акция" будет у них. И они это сейчас очень хорошо понимают,
– отметил Александр Леонов.

Также, отмечает политолог, если Порошенко изберется на второй президентский срок, то это может усилить БПП накануне выборов в Верховную Раду. По мнению Леонова, на Порошенко никто не возлагать сверхбольших надежд, и это, соответственно, сохранит позиции БПП. А вот другие президенты могут наоборот разочаровать избирателей, так как от них будут ожидать, как всегда, чуда. И это разочарование отразится на их политической силе.

Напомним, согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, если бы парламентские выборы состоялись в июне, то 11,5% проголосовали бы за "Батькивщину"; 8,4% – за "Гражданскую позицию"; 6% – за "Оппозиционный блок"; 5,9% – за Радикальную партию; 5,6% – за партию "За жизнь"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенко"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопомич"; 1% – за Аграрную партию; за другие партии – всего 5,5%.

В то же время 6,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 10,6% – решили не участвовать в голосовании; 28,8% – не определились, за кого голосовать; 1,2% – отказались отвечать на вопросы.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Новую Верховную Раду будут избирать в октябре 2019 года.

Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Верховная Рада Выборы Президента 2019
Источник: 24 Канал
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