Експерт розповів, хто в наступному парламенті отримає "золоту акцію"

У парламенті наступного скликання буде більше популістів, незважаючи на те, що вибори пройдуть за старою системою. Адже в рік до виборів навряд чи буде ухвалено виборчий кодекс – це голосування заблокують депутати-мажоритарники.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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За його словами, депутати-мажоритарники вже почали активну роботу в округах. І з огляду на нинішні рейтинги політичних сил вони не можуть отримати гарантій потрапляння до парламенту за партійними списками. Тому вони, швидше за все, не проголосують за виборчий кодекс і перехід до відкритих партійних списків.

Наступному парламенту буде важче створити уряд. До нього потрапить багато партій, які отримають 5-10% голосів виборців, і всі вони вважатимуть, що мають так звану "золоту акцію". Насправді багато що залежатиме від мажоритарників. Якраз справжня "золота акція" буде у них. І вони це зараз дуже добре розуміють,

– наголосив Олександр Леонов.

Також, зауважує політолог, якщо Порошенко обереться на другий президентський термін, то це може посилити БПП напередодні виборів до Верховної Ради. На думку Леонова, на Порошенка ніхто вже не покладатиме надвеликих сподівань, і це, відповідно, збереже позиції БПП. А от інші президенти можуть навпаки розчарувати виборців, тому що від них очікуватимуть, як завжди, чуда. І це розчарування відіб’ється на їхній політичній силі.

Нагадаємо, згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні,якби парламентські вибори відбулися в червні, то 11,5% проголосували б за "Батьківщину"; 8,4% – за "Громадянську позицію"; 6% – за "Опозиційний блок"; 5,9% – за Радикальну партію; 5,6% – за партію "За життя"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенка"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопоміч"; 1% – за Аграрну партію; за інші партії – загалом 5,5%.



Водночас 6,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень; 10,6% – вирішили не брати участь у голосуванні; 28,8% – не визначилися, за кого голосувати; 1,2% – відмовилися відповідати на запитання.



Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року. Нову Верховну Раду обиратимуть у жовтні 2019 року.