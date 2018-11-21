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      Эксперт рассказал, почему Ахметов не хочет поддерживать Бойко

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      "Оппоблок" раскололся
      "Оппоблок" раскололся / 24 канал

      Группа Ахметова не поддержала Юрия Бойко в качестве единого кандидата от экс-регионалов по нескольким причинам. Именно поэтому раскололся "Оппоблок". Впрочем, шансы на выход во второй тур с Порошенко или Тимошенко у Бойко остались.

      Такое мнение 24 канала высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Фесенко о расколе "Оппоблока", его последствиях и условии Ахметова Путину

      По словам политолога, сыграла роль совокупность политических, психологических и экономических причин. Во-первых, кандидатуру Бойко категорически не воспринимает ряд ключевых фигур в "Оппоблоке". В частности, формальный лидер Борис Колесников, который на дух не переносил Бойко. А также Вадим Новинский. Плюс давние разногласия с группой Левочкина-Фирташа.

      Во-вторых, по слухам, Ахметов, через Медведчука поставил условие Кремлю. Ахметов же понимает, кто за этим стоит – не Левочкин и Рабинович. И не Медведчук – он оператор и модератор. Заказчик – Путин. Ахметов передал, что готов принять участие в объединении, но при условии возвращения его активов, захваченных на оккупированном Донбассе. Часть захватил банкир семьи Януковича Курченко и некоторые российские кураторы. Ответы Ахметов не получил. И это также стало сдерживающим фактором,
      – подчеркнул Владимир Фесенко.

      Однако, по его словам, Тимошенко победит во втором туре, если выйдет Бойко. Для нее это лучше, чем Порошенко.

      "И для Порошенко Бойко выгоден. Хотя социологи говорят, что действующий президент может проиграть. Но ставка штаба Порошенко будет на мобилизацию постмайданного электората, чтобы не допустить реванша экс-регионалов. То есть голосовать не за Порошенко, а против Бойко. Хотя Бойко в качестве единого кандидата от пророссийских сил усложняет ситуацию для Порошенко", – отметил Фесенко.

      Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За жизнь". Накануне кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук был избран главой политсовета партии "За жизнь".

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Путин Юрий Бойко Оппозиционный блок Ринат Ахметов Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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