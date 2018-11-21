Експерт розповів, чому Ахметов не хоче підтримувати Бойка

Група Ахметова не підтримала Юрія Бойка як єдиного кандидата від екс-регіоналів з кількох причин. Саме тому розколовся "Опоблок". Втім, шанси на вихід до другого туру з Порошенком або Тимошенко у Бойка залишилися.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, зіграла роль сукупність політичних, психологічних і економічних причин. По-перше, кандидатуру Бойка категорично не сприймає низка ключових фігур в "Опоблоці". Зокрема, формальний лідер Борис Колесніков, який на дух не переносив Бойка. А також Вадим Новинський. Плюс давні розбіжності з групою Льовочкіна-Фірташа.

По-друге, за чутками, Ахметов, через Медведчука поставив умову Кремлю. Ахметов же розуміє, хто за цим стоїть – не Льовочкін і Рабинович. І не Медведчук – він оператор і модератор. Замовник – Путін. Ахметов передав, що готовий взяти участь в об’єднанні, але за умови повернення його активів, захоплених на окупованому Донбасі. Частину захопив банкір сім’ї Януковича Курченко і деякі російські куратори. Відповіді Ахметов не отримав. І це також стало стримуючим фактором,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Водночас, за його словами, Тимошенко переможе в другому турі, якщо вийде Бойко. Для неї це краще, ніж Порошенко.

"І для Порошенка Бойко вигідний. Хоча соціологи кажуть, що чинний президент може програти. Але ставка штабу Порошенка буде на мобілізацію постмайданного електорату, щоб не допустити реваншу екс-регіоналів. Тобто голосувати не за Порошенка, а проти Бойка. Хоча Бойко як єдиний кандидат від проросійських сил ускладнює ситуацію для Порошенка", – зауважив Фесенко.

Нагадаємо, 20 листопада фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Про це заявив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул. Раніше співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабинович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи – За життя". Напередодні кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".