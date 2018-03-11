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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Эксперт рассказал, почему США готовы смягчить санкции против России

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США готовы на компромиссы, если Россия согласится на миссию ООН в Украине
США готовы на компромиссы, если Россия согласится на миссию ООН в Украине / 24 Канал

США пугают Россию не только предоставлением Украине летального вооружения, но и пытаются поощрить изменением формата экономических санкций, чтобы Кремль согласился на миссию ООН. Путин на это не согласится, но есть один вариант миссии, на который Россия может согласиться.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, конкретные переговоры относительно модальности формата миротворческой миссии в Украине возможны после окончания выборов президента РФ и перед началом Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Именно в этот промежуток времени и пройдут основные политические баталии вокруг введения миссии ООН.

Но Россия закрепила фактически основное положение, что без согласования с самопровозглашёнными "республиками" миротворцев не будет. И здесь вопрос, что смогут противопоставить США. Вашингтон показывает готовность к компромиссу. Волкер заявил, что США готовы ослабить экономические санкции, если Россия только даст понять, что готова к шагам навстречу. Но Путин не примет прямой шантаж США, потому что это потеря субъектности РФ,
– говорит Снегирев.

В то же время, отмечает специалист, весь опыт постсоветских локальных конфликтов свидетельствует о том, что Россия работает по одной схеме – замораживание конфликта на долгие годы, как в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

"Даже если миссия ООН и будет, то исключительно на линии разграничения. То есть миротворцы ни за что не будут отвечать. Только за разведение тяжелого оружия, мониторинг и его хранение. Россия никогда не допустит полицейской миссии. Как было раньше, когда заходила речь о расширении миссии за счет полицейских, Россия это блокировала. Это наиболее реалистичный сценарий, и Кремль от него не отступится", – считает эксперт.

По мнению Снегирева, заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что на Донбассе больше не будет обострения, свидетельствует об определенных договоренностях между США и РФ.

Единственное, на что согласится РФ – поэтапное расширение миссии, возможно, не за счет полицейских, а введение временных военно-гражданских администраций, как было в Хорватии. При этом Кремль будет настаивать соответственно на поэтапном выполнении Украиной "Минска-2". То есть США и Россия сошлись на том, что минские договоренности являются обязательными, а теперь будут танцы вокруг порядке выполнения их пунктов,
– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не против введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, но необходимо договориться об этом с фейковыми "Л/ДНР". 6 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь подчеркнул о невозможности размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с лидерами террористических "Л/ДНР".

Что такое миротворческая миссия? Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Война на Донбассе Владимир Путин Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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