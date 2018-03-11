Експерт розповів, чому США готові пом'якшити санкції проти Росії

США лякають Росію не тільки наданням Україна летальної зброї, але й намагаються заохотити зміною формату економічних санкцій, щоб Кремль погодився на місію ООН. Путін на це не пристане, але є один варіант місії, на який Росія може погодитися.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, конкретні перемовини щодо модальності формату миротворчої місії в Україні можливі після закінчення виборів президента РФ і перед початком Чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. Саме в цей проміжок часу і відбудуться основні політичні баталії навколо введення місії ООН.

Але Росія закріпила фактично основне положення, що без узгодження із самопроголошеними "республіками" миротворців не буде. І тут питання, чим зможуть протистояти США. Вашингтон показує готовність до компромісу. Волкер заявив, що США готові послабити економічні санкції, якщо Росія лише дасть зрозуміти, що готова до кроків назустріч. Але Путін не пристане на прямий шантаж США, тому що це втрата суб’єктності РФ,

– говорить Снєгирьов.

Водночас, наголошує фахівець, весь досвід пострадянських локальних конфліктів свідчить про те, що Росія працює за однією схемою – замороження конфлікту на довгі роки, як в Абхазії, Південній Осетії і Придністров’ї.

"Навіть якщо місія ООН і буде, то винятково на лінії розмежування. Тобто миротворці ні за що не відповідатимуть. Лише за розведення важкої зброї, моніторинг і її зберігання. Росія ніколи не допустить поліцейської місії. Як було раніше, коли заходила мова про розширення місії за рахунок поліцейських, Росія це блокувала. Це найбільш реалістичний сценарій, і Кремль від нього не відступиться", – вважає експерт.

На думку Снєгирьова, заява спецпредставника США по Україні Курта Волкера про те, що на Донбасі більше загострення не буде, свідчить про певні домовленості між США і РФ.

Єдине, на що погодиться РФ – поетапне розширення місії, можливо, не за рахунок поліцейських, а введення тимчасових військово-цивільних адміністрацій, як було в Хорватії. При цьому Кремль наполягатиме відповідно на поетапному виконанні Україною "Мінська-2". Тобто США і Росія зійшлися на тому, що мінські домовленості є обов’язковими, а тепер будуть танці навколо порядку виконання їх пунктів,

– зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін наголосив, що Росія не проти введення миротворчої місії ООН на Донбас, але необхідно домовитися про це з фейковими "Л/ДНР". 6 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков знову наголосив про неможливість розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі без узгодження з лідерами терористичних "Л/ДНР".

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і на жодних інших територіях".