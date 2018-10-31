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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Эксперт рассказал с помощью каких схем олигархи наращивают свои состояния

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      Украинские олигархи
      Украинские олигархи / Фото из открытых источников

      На развитых рынках Западной Европы или США нормальным является рост бизнеса на 3-6% за год. Если французский бизнес наращивает капитал на 6% за год, то владелец невероятно счастлив и выписывает миллионные премии менеджменту.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь Иван Верстюк.

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      По его словам, в Украине же, например, состояние Ахметова выросло почти на 80%, "приватовцы" Боголюбов и Коломойский увеличили капитал на 60% и более 100%. Это свидетельствует о том, что украинская экономика непредсказуема.

      О том, что в ключевых отраслях существуют олигархические монополии, которые не впускают на крупные рынки новых игроков и используют такие вещи, как манипуляции с налогообложением и активно участвуют в государственных закупках,
      – заявил журналист-расследователь Иван Верстюк.

      В Украине, как отметил эксперт, также растет торговля потребительскими продуктами, поэтому, например состояние Владимира Костельмана, владельца "Сильпо", выросло на 18%. Владелец интернет-магазина "Розетка", Владислав Чечеткин, увеличил состояние на 120% . Это говорит о том, что украинцы активно покупают, несмотря на высокую инфляцию в стране. Люди сразу хотят побольше купить, а не откладывать, потому что деньги теряют свою стоимость.

      Напомним, украинские толстосумы продолжают обогащаться невероятными темпами. Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны.

      Теги: Новости Украины Ринат Ахметов Бизнес Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 октября
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