Эксперт рассказал с помощью каких схем олигархи наращивают свои состояния

На развитых рынках Западной Европы или США нормальным является рост бизнеса на 3-6% за год. Если французский бизнес наращивает капитал на 6% за год, то владелец невероятно счастлив и выписывает миллионные премии менеджменту.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал журналист-расследователь Иван Верстюк.

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По его словам, в Украине же, например, состояние Ахметова выросло почти на 80%, "приватовцы" Боголюбов и Коломойский увеличили капитал на 60% и более 100%. Это свидетельствует о том, что украинская экономика непредсказуема.

О том, что в ключевых отраслях существуют олигархические монополии, которые не впускают на крупные рынки новых игроков и используют такие вещи, как манипуляции с налогообложением и активно участвуют в государственных закупках,

– заявил журналист-расследователь Иван Верстюк.

В Украине, как отметил эксперт, также растет торговля потребительскими продуктами, поэтому, например состояние Владимира Костельмана, владельца "Сильпо", выросло на 18%. Владелец интернет-магазина "Розетка", Владислав Чечеткин, увеличил состояние на 120% . Это говорит о том, что украинцы активно покупают, несмотря на высокую инфляцию в стране. Люди сразу хотят побольше купить, а не откладывать, потому что деньги теряют свою стоимость.

Напомним, украинские толстосумы продолжают обогащаться невероятными темпами. Сотня самых состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны.