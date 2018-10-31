Експерт розповів за допомогою яких схем олігархи нарощують свої статки

На розвинутих ринках Західної Європи або США нормальним є зростання бізнесу на 3-6% за рік. Якщо французький бізнес нарощує капітал на 6% за рік, то власник неймовірно щасливий та випису мільйоні премії менеджменту.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Іван Верстюк.

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За його словами, в Україні ж, наприклад, статки Ахметова зросли майже на 80%, "приватівці" Боголюбов Коломойський зростили капітал на 60% і більше 100%. Це свідчить про те, що українська економіка непередбачувана.

Про те, що в ключових галузях існують олігархічні монополії, які не впускають на великі ринки нових гравців і використовують такі речі, як маніпуляції з оподатковими зобов'язаннями та беруть активну участь у державних закупівлях,

– заявив журналіст-розслідувач

В Україні, як зазначив експерт, також зростає торгівля споживчими продуктами, тому, наприклад статки Володимира Костельмана власника "Сільпо" зросли на 18%. Власник інтернет-магазину "Розетка" Владислав Чечьоткін збільшив статки на 120% . Це говорить про те, що українці активно купують, зважаючи на високу інфляцію в країні. Люди одразу хочуть побільше купити, а не відкладати, бо гроші втрачають свою вартість.

Нагадаємо, українські товстосуми продовжують збагачуватись неймовірними темпами. Сотня найзаможніших українців багатіє у 12 разів швидше, ніж зростає ВВП країни.

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