Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз

У вересні 2018 року українські ЗМІ взірвала новина про те, що суд визнав незаконними дії детективів і прокурорів під час розслідування так званої "бурштинової справи". Документ такого змісту опублікував у себе на фб-сторінці нардеп Розенблат — один із фігурантів і обвинувачених по цій справі, який і подав цей позов.

Ним самим це судове рішення подавалось однозначно: це доводить неправомірність розслідування проти нього, що, очевидно, має переконати всіх у його невинуватості.

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Але, виявляється, суд взагалі не мав права виносити рішення за позовом нардепа Розенблата. Про це у програмі "Справа детектива" сказала детектив НАБУ Олена, яка разом із колегами розслідувала цю справу.

Річ у тому, що в Україні існує розмежування компетенції різних видів судів. Наприклад, одні можуть розглядати господарські справи, в них сторонами є переважно юридичні особи або підприємці – це господарські суди. У порядку цивільного судочинства розглядають житлові, сімейні, трудові спори. Кримінальні провадження розглядають у порядку кримінального судочинства. Якщо позов подано з порушенням цієї "спеціалізації", то суд повинен відмовити у розгляді такої справи. Тобто нардепу Розенблату мали відмовити, натомість йому не тільки не відмовили, але ще й ухвалили рішення.



Шлях до вирішення проблеми

Але як таке можливо? Відповідь, очевидно, у самому судді, який ухвалював це рішення. І Руслан Арсірій, власне, автор цього рішення, по істині легендарний суддя. Зараз ви самі все зрозумієте.

Відомим цей суддя став після розслідування журналістів "Слідство.Інфо" під назвою "Пляжний патруль". Вони з’ясували, що суддя не тільки відвідав за кілька років 11 країн, чого не міг собі дозволити на свою зарплату, але ще й примудрявся ухвалювати рішення, перебуваючи на відпочинку. Але це не все, чим він відомий. Річ у тому, що Арсірій активно допомагає різноманітним посадовцям зберігати за будь-яку ціну свою посаду.

Останні кілька років суддя рятував посадовців від люстрації. Наприклад, він відмовлявся зобов’язати люструвати скандально відомого поліцейського генерала Терещука, якого президент Порошенко незаконно вивів з-під люстрації. Суддя Арсірій також ухвалював рішення на користь тих, хто провалив переатестацію в поліції. При чому суддя визнав незаконним звільнення поліцейського, який навіть не набрав мінімально необхідних балів на тестуванні.

Саме він вперше виніс рішення про скасування негативного висновку Громадської ради доброчесності. Це рішення стосувалось кандидатки на посаду судді Верховного Суду Алли Демидової, хоча тоді з висновком ГРД погодилась навіть Вища кваліфікаційна комісія суддів, до якої довіри – 0.

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Суддя Арсірій також ухвалив рішення, яке узаконювало неподання СБУшникам декларації. Саме суддя Арсірій визнав вибори до Ради громадського контролю при НАБУ 2016 року незаконними. Що цікаво, визнав за позовом адвоката Олексія Шевчука. Чому цікаво? Тому що Олексій Шевчук є адвокатом… Борислава Розенблата.

І, який цікавий збіг, саме цей суддя Арсірій ухвалив на користь Розенблата незаконне рішення. Рішення, яке не коштує паперу, на якому написано, але яке останній тепер використовує для того, щоб розказувати в усіх ефірах, що розслідування проти нього незаконне.

Що ми маємо в сухому залишку: народний депутат, якого детективи під час антикорупційної спецоперації викрили на корупції і справу якого довели до суду. Суддя, який кілька років активно допомагає саботувати очищення влади, при чому за всіма напрямки: від люстрації до переатестації поліцейських і кваліфікаційного оцінювання суддів. І веде розкішний спосіб життя, який не може пояснити.

І цей суддя виносить незаконне рішення на користь народного депутата про нібито неправомірність розслідування справи, яку суд от-от має почати розглядати. Навіть не знаю, що очевидніше в цій ситуації: що небо блакитне, чи що це кругова порука корупціонерів, які одне одного рятують від відповідальності іменем України.



Український корупціонер

І от таким незаконними рішеннями нині Розенблат намагається перекреслити 3-річне розслідування детективів НАБУ, які зібрали докази його корупційного злочину під час антикорупційної спецоперації на 700 гігабайт аудіо- і відеозаписів, правильність яких підтверджена 75 експертизами.

Існування в Україні от таких народних депутатів, до речі, обраних від керівної партії "Блоку Петра Порошенка", таких суддів, які залишаються на посаді після чотирьох років судової реформи імені Порошенка, в той час як сам президент Порошенко розповідає про важливість боротьби з корупцією, є яскравим свідченням кругової поруки під виглядом лицемірних політичних заяв.

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Як це виправити? Щонайменше – не вірити їхнім лицемірним заявам і підтримувати тих, хто попри нереальний саботаж намагається доводити до кінця справи корупціонерів. Думайте і робіть висновки. Кінець кінцем все буде добре, і якщо зараз не добре, значить – це ще не кінець.