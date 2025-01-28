"Налог на посылки" – это бюджетная заплатка без системного стратегического планирования

По мнению экспертов, опираясь на устаревшие статистические данные и исследования мирного 2019 года власть выбрала худший момент для внедрения "налога на посылки" в условиях бурного 2025 года. Но, по словам специалистов, вместо наполнения бюджета этот налог будет способствовать наполнению карманов коррупционеров на таможне.

Об этом заявила Ольга Пискунова, экспертка, которая исследует проблематику предотвращения коррупции и работала антикоррупционным уполномоченным в государственных структурах.

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Детали

По ее убеждению, сложное администрирование "налога на посылки", технологическая несостоятельность и коррумпированность таможни нанесут Украине и ее бюджету больше вреда, чем пользы.

Новые правила – это питательная почва для новых коррупционных схем и тенизации платежей. Вместо решения существующих проблем мы рискуем зацементировать их и создать стимулы для масштабирования. Поможет ли этот законопроект наполнить госбюджет? Вряд ли. Станет ли меньше коррупции в таможне? Сомневаюсь,

– предупреждает госпожа Ольга.

Эксперт напоминает, что бюджет в результате коррупции на таможне теряет ежегодно до 170 миллиардов гривен. Поэтому преодоление коррупции на таможне станет мощным источником наполнения бюджета без усиления налогового прессинга.

"На самом деле таможня уже давно нуждается в реформировании и то системного. Здесь поможет стратегическое видение. Его основы уже заложены в текущей Антикоррупционной стратегии и ДАП. И это точно не введение нового налога", – говорит Пискунова.

Кроме того, по ее словам, разработчики законопроекта 12430 прибегли к открытым манипуляциям фактами и статистикой. Они ссылаются на директивы ЕС, но от Украины не требуют их немедленного внедрения. Кроме того, идея "налога на посылки" обсуждается с 2019 года – в мирное время в условиях реформирования таможни это, возможно, было бы и уместно. Если бы авторы пояснительной записки к законопроекту не прибегли к грубым манипуляциям с фактами, где указали, что украинцы могут за месяц импортировать товаров на 4,5 тысячи евро без уплаты налогов. Хотя на самом деле это является следствием "схематоза" на таможне.

Ранее журналист-расследователь Евгений Плинский прямо указал на лоббистов от украинского ритейла, которые стремятся "налогом на посылки" создать искусственный барьер и зафиксировать собственную монополию. Перекрытие доступа украинцам к покупке дешевых товаров на международных маркетплейсах заставит их переплачивать втридорога местным "купи-продайкам". Сам "налог на посылки" он назвал экономически бессмысленным, ведь 99% почтовых отправлений и сейчас обеспечивают большую часть налоговых поступлений, поэтому внедрять новую коррупционную лазейку ради налогообложения еще 1% посылок нет смысла.

А экономический эксперт Олег Пендзин развеял миф, что "налог на посылки" способен защитить внутреннего производителя или принести хоть какую-то пользу для внутреннего рынка. По его словам эти красивые лозунги лоббисты используют как ширму для проталкивания собственных интересов.

"Сейчас эта инициатива ("налог на посылки") больше напоминает латание дыр на старой рваной свитке. Те, кто пережили 90-е, помнят, что футболка могла быть понижена до категории тряпки для пола, когда уже не за что было зацепить нитку, чтобы пришить очередную заплатку. Где-то такую заплатку и напоминает этот "налог на посылки". А стоило бы перейти к системному стратегическому планированию", – заявила Ольга Пискунова и призвала к глубинному реформированию таможни.