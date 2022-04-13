Эксперты под руководством Макфола и Ермака рассмотрели западную политику санкций, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть готова решительно отказаться от всех российских энергоносителей. ЕС должен перестать спонсировать военную машину Путина.

Президент отметил, что западная санкционная политика была рассмотрена группой международных экспертов под руководством Майкла Макфола и Андрея Емарка. Об этом он сообщил во время обращения вечером 13 апреля.

Читайте также Говорить с россиянами нельзя, пока они не признают все зверства в Украине, – Дуда

Группа работает уже три недели, состоит из международных украинских экспертов, занимающихся оценкой введенных санкций и того, как Россия пытается их обойти,

– объяснил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми пользуется Россия, и как немедленно усилить ограничения, чтобы это было ощутимо для Москвы.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео