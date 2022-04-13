Президент зазначив, що західну санкційну політику розглянула група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Ємарка. Про це він повідомив під час свого звернення ввечері 13 квітня.

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Група працює вже три тижні, складається з міжнародних українських експертів, які займають оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти,

– пояснив глава держави.

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