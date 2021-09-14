Эксперты предупредили о катастрофических последствиях запрета на экспорт металлолома

Украина потеряет тысячи рабочих мест в индустрии ломозаготовки, а государственный бюджет и госкомпании понесут потери, исчисляемые сотнями миллионов долларов США ежегодно.

О таких возможных последствиях в случае запрета экспорта лома черных металлов предупредили

эксперты в материале еженедельника «Новое время».

«Объёмы поставок на экспорт — это около 10% от общего объёма ломозаготовки»,

— рассказал Владимир Бублей, президент отраслевого объединения операторов рынка ломозаготовки «УАВтормет».

«Никакого дефицита нет, сегодня наблюдается профицит — металлургические заводы закрывают

ворота, чтобы им не везли лом, — сообщил о переизбытке лома на внутреннем рынке Андрей

Киселев, владелец холдинга «УКРМЕТ», лидера украинской ломозаготовки. На рынке излишек

сырья. Эту информацию можно найти в публичных источниках: потребление металлургами за

последние полгода было на 100% обеспечено, экспортировано приблизительно 300 тыс. тонн – и

при этом ничьи интересы не пострадали».

Добившись запрета экспорта, металлургическое лобби сможет обвалить цену лома на внутреннем

рынке. Авторы материала подсчитали, что законодательный запрет экспорта лома черных

металлов позволит металлургическим компаниям ежемесячно извлекать дополнительную

прибыль около 25 млн. долларов.

«Запрет или ограничение экспорта лома — это дотирование одной отрасли за счет другой»,

— заявил Андрей Киселев.

Владимир Бублей добавил, что ни в одной стране с рыночной экономикой не существует запрета на экспорт лома, а действия Украины противоречат правилам ВТО и условиям Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время потери для украинской экономики и государственного бюджета будут весьма

существенны и не компенсируются выгодами для металлургов. Именно поэтому

правительственные структуры не спешат принимать решение о запрете — будущее экспорта лома

пока на стадии дискуссии.

Отрасль ломозаготовки за последние 5 лет потеряла около 1,5 млн тонн, закрыто более 600

предприятий – они просто ушли из этого бизнеса. Мы сократили 12 тыс. рабочих мест в своей

отрасли», — акцентировал Владимир Бублей.

Он прогнозирует еще более значительные экономические убытки.

По экспертным оценкам, ежегодные прямые и косвенные потери Украины от запрета экспорта

лома могут достигать приблизительно миллиарда долларов США. Около 550–600 млн. долларов не получит экономика страны. Свыше 104 млн. долларов составят потенциальные потери госбюджета.

Украинские госкомпании в случае запрета экспорта лома будут лишены возможности выгодно продавать свои отходы металлов на мировом рынке. Отрасль заготовки лома ожидает дальнейшее сокращение

числа операторов рынка, а украинскую экономику – сокращение тысяч рабочих мест и отсутствие

налоговых поступлений. Однако Андрей Киселев отметил, что отрасль ломозаготовки при

разумном госрегулировании имеет потенциал развития.

«Мы, например, рассматриваем возможность стать вертикально интегрированным холдингом. Мы рассматриваем строительство нового современного завода в Украине», — рассказал владелец холдинга «УКРМЕТ», уточнив, что законодательная неопределенность отсрочила реализацию инвестиционных планов в ломозаготовительной отрасли.