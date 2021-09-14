Про такі можливі наслідки в разі заборони експорту брухту чорних металів попередили експерти в матеріалі видання "НВ".

Обсяги поставок на експорт – це близько 10% від загального обсягу ломозаготовки,

– розповів Володимир Бублей, президент галузевого об'єднання операторів ринку ломозаготовки "УАВтормет".

"Ніякого дефіциту немає, сьогодні спостерігається профіцит – металургійні заводи закривають ворота, щоб їм не везли брухт. На ринку надлишок сировини. Цю інформацію можна знайти в публічних джерелах: споживання металургами за останні пів року було на 100% забезпечено, експортовано приблизно 300 тис. тонн – і при цьому нічиї інтереси не постраждали", – повідомив про надлишок брухту на внутрішньому ринку Андрій Кисельов, власник холдингу "УКРМЕТ", лідера української ломозаготовки.

Домігшись заборони експорту, металургійне лобі зможе обвалити ціну брухту на внутрішньому ринку. Автори матеріалу підрахували, що законодавча заборона експорту брухту чорних металів дозволить металургійним компаніям щомісяця отримувати додатковий прибуток близько 25 млн доларів.

Заборона або обмеження експорту брухту – це дотування однієї галузі за рахунок іншої,

– заявив Андрій Кисельов.

Володимир Бублей додав, що ні в одній країні з ринковою економікою не існує заборони на експорт брухту, а дії України суперечать правилам СОТ і умовами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас втрати для української економіки і державного бюджету будуть вельми

істотні та не компенсуються вигодами для металургів. Саме тому урядові структури не поспішають приймати рішення про заборону – майбутнє експорту брухту поки на стадії дискусії.

Галузь ломозаготовки за останні 5 років втратила близько 1,5 млн тонн, закрито більше 600 підприємств – вони просто пішли з цього бізнесу. Ми скоротили 12 тис. робочих місць у своїй галузі,

– акцентував Володимир Бублей.

Він прогнозує ще більш значні економічні збитки.

За експертними оцінками, щорічні прямі і непрямі втрати України від заборони експорту брухту можуть досягати приблизно мільярда доларів США. Близько 550–600 млн доларів не отримає економіка країни. Понад 104 млн доларів складуть потенційні втрати держбюджету.

Українські держкомпанії в разі заборони експорту брухту будуть позбавлені можливості вигідно продавати свої відходи металів на світовому ринку. Галузь заготівлі брухту очікує подальше скорочення числа операторів ринку, а українську економіку – скорочення тисяч робочих місць і відсутність податкових надходжень. Однак Андрій Кисельов зазначив, що галузь ломозаготовки при розумному держрегулювання має потенціал розвитку.

"Ми, наприклад, розглядаємо можливість стати вертикально інтегрованим холдингом. Ми розглядаємо будівництво нового сучасного заводу в Україні", – розповів власник холдингу "УКРМЕТ", уточнивши, що законодавча невизначеність відстрочила реалізацію інвестиційних планів у брухтозаготівельних галузі.